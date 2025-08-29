Topo

Militares israelenses dizem que pausa tática local não se aplicará à Cidade de Gaza

29/08/2025 08h55

JERUSALÉM (Reuters) - Os militares israelenses disseram que, a partir de sexta-feira, uma pausa humanitária local na atividade militar não se aplicará à área da Cidade de Gaza, pois ela "constitui uma zona de combate perigosa".

O gabinete de segurança de Israel aprovou um plano para assumir o controle da Cidade de Gaza, uma medida que expande as operações militares no território palestino destruído, o que atraiu fortes críticas no país e no exterior por sua condução da guerra de quase dois anos.

No mês passado, Israel anunciou a interrupção das operações militares por 10 horas por dia em partes de Gaza e novos corredores de ajuda, enquanto a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos lançavam suprimentos por via aérea no enclave.

Os militares israelenses disseram na sexta-feira que "continuarão a apoiar os esforços humanitários juntamente com as manobras e operações ofensivas em andamento contra as organizações terroristas na Faixa de Gaza, a fim de proteger o Estado de Israel".

Israel tem enfrentado críticas internacionais crescentes, que o governo rejeita, sobre a crise humanitária em Gaza. As negociações indiretas de cessar-fogo em Doha entre Israel e o grupo militante palestino Hamas foram interrompidas sem nenhum acordo à vista.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a guerra não terá fim até que o Hamas seja desarmado.

A guerra começou em 7 de outubro de 2023, quando combatentes liderados pelo Hamas invadiram o sul de Israel, matando 1.200 pessoas, a maioria civis, e levando 251 reféns para Gaza, de acordo com os registros israelenses.

Desde então, a ofensiva de Israel matou mais de 62.000 pessoas em Gaza, a maioria civis, segundo as autoridades de saúde de Gaza, reduziu grande parte do enclave a ruínas e deslocou quase toda a população.

(Reportagem de Lili Bayer e Ahmed Elimam)

