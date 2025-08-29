Michelle repete governadores, não xinga STF, mas é poupada de críticas

Os discursos de Michelle Bolsonaro não criticam Alexandre de Moraes nem pedem o impeachment do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). As falas da ex-primeira-dama tampouco clamam pela anistia a Jair Bolsonaro, mas ela passa ao largo de críticas.

O que aconteceu

O Instagram de Michelle também poupa o STF. Levantamento feito pelo UOL neste ano verificou não haver nenhuma postagem contra o Supremo no perfil dela.

Os discursos de Michelle nos atos do PL Mulher não mencionam Moraes. Presidir a ala feminina do partido foi a forma encontrada para a ex-primeira-dama viajar o Brasil em eventos com jeito de comício.

Os governadores de direita foram chamados de "ratos" por não pedirem anistia e não atacarem Moraes. Um post do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) trazia este e outros xingamentos e foi compartilhado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Eles miravam nas possíveis candidaturas da direita à Presidência no lugar da defesa do pai.

Michelle age da mesma forma que os govenadores, só que não ouve críticas. Nem a tornozeleira eletrônica no marido, Jair Bolsonaro (PL), mudou o discurso da ex-primeira-dama.

Procurada, a assessoria dela não quis se manifestar. O espaço continua disponível em caso de posicionamento de Michelle.

Michelle não pede anistia

Nos eventos do PL Mulher, Michelle toca no Judiciário de forma indireta. Ela fala em "censura" e "injustiças", mas a parte mais inflamada dos discursos ocorre durante as críticas ao PT e a Lula, que já foi até chamado de "pinguço".

A anistia também não está no vocabulário de Michelle. As viagens para divulgar o PL Mulher têm a fala da ex-primeira-dama como principal atração, mas ela tem escapado do tema, que voltou a ser a tônica do vocabulário dos parlamentares da direita.

A atitude de Michelle fica mais evidente quando está junto de um bolsonarista raiz. Ele esteve em Marabá em 2 de agosto e ouviu o deputado Delegado Caveira (PL-PA) reclamar do STF, afirmando que há uma "ditadura da toga".

O parlamentar chamou os ministros do Supremo de "covardes". Os senadores foram classificados como "omissos" por não votarem o impeachment de Moraes. O evento aconteceu no dia anterior a uma manifestação bolsonarista. Michelle não falou sobre o STF.

O perfil Instagram dela pouco aborda as duas principais bandeiras de Bolsonaro. Foram 88 postagens neste ano, e a anistia apareceu em somente quatro. Alexandre de Moraes é completamente ignorado.

Aliados de Bolsonaro criticam Michelle. Eles lembraram que a ex-primeira-dama estava no Rio Grande do Norte no sábado em que o marido fazia exames em Brasília na única saída de casa desde a prisão domiciliar.

Há reclamação de que Michelle abre margem para ataques à direita. A viagem no dia de exames de Bolsonaro foi mencionada como um caso. Um aliado de Bolsonaro falou que a repercussão seria imensa se Janja afirmasse que Michelle prefere fazer política a cuidar da família.