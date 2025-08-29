Meditação tem efeito no estresse, ansiedade e sono; veja por onde começar

Imagine uma prática de saúde que não precisa de remédios, cabe em qualquer rotina, pode ser feita em qualquer lugar, é acessível e ainda promove autonomia ao corpo e à mente. Essa estratégia existe e tem mais de 5.000 anos: a meditação.

Nas últimas décadas, ela deixou de ser apenas tradição filosófica ou espiritual e entrou firme no radar da ciência. Hoje, faz parte de políticas públicas de saúde em países como Brasil, Reino Unido e Canadá, e ganha espaço como recurso terapêutico contra estresse, ansiedade, depressão e até problemas de sono.

O que a ciência já sabe

Menos ansiedade e depressão

Pesquisas mostram que práticas que combinam corpo e mente, como a meditação, ajudam a reduzir sintomas de ansiedade em até 35% e de depressão em 43%. Em pacientes já diagnosticados com transtornos mentais, os efeitos positivos chegam a quase 60%. A explicação está no impacto da prática sobre neurotransmissores como serotonina e dopamina, regulando humor, sono e até digestão.

Adeus, estresse

Não é uma fórmula mágica, mas funciona como treino mental para lidar melhor com os desafios diários. Já nas primeiras semanas, quem pratica percebe mais foco e atenção. Com o tempo, ocorre o que os especialistas chamam de autorregulação da atenção — a capacidade de equilibrar pensamentos, sentimentos e ações.

Sono mais tranquilo

Segundo o Centro Nacional de Saúde Complementar e Integrativa dos EUA, meditação e mindfulness superam até programas de educação para o sono no combate à insônia. Embora não substituam exercícios físicos ou a terapia cognitivo-comportamental, combiná-los pode potencializar os resultados.

O que acontece no cérebro

A meditação pode ser vista de dois jeitos: como ferramenta terapêutica ou como estado mental. Em ambos os casos, o que muda é a forma de direcionar a atenção. Técnicas diferentes usam "âncoras" como respiração, mantras e foco no agora ou "relaxamento da lógica", isto é, um distanciamento ou uma visão em perspectiva dos pensamentos.

Pesquisas de neuroimagem revelam que meditadores apresentam alterações em áreas-chave do cérebro, como córtex pré-frontal e hipocampo. Essas mudanças parecem estar ligadas a maior controle emocional, aprendizado, memória e resiliência mental. A ciência ainda busca entender totalmente como isso acontece, mas os indícios são fortes.

Nem sempre é indicado

Apesar dos benefícios, a prática tem contraindicações. Pessoas em crise aguda de depressão, ansiedade ou quadros psicóticos podem ter sintomas agravados se mergulharem em técnicas intensas sem orientação. Por isso, recomenda-se começar de forma leve, gradual e, se possível, com a ajuda de um facilitador.

Imagem: Madison Lavern/Unsplash

Tipos de meditação

As técnicas se dividem em três grandes grupos:

Atenção plena - foca no aqui e agora. Exemplo: mindfulness. O objetivo é desenvolver o foco, estado de maior consciência e autopercepção. Generativas - buscam promover estados mentais ou afetivos, tal como a técnica da compaixão. Desconstrutivas - ajudam a reavaliar padrões de pensamento e crenças disfuncionais, melhorando a autopercepção. Exemplo: práticas de autorreflexão.

Por onde começar

O ideal é aprender alguma das muitas técnicas existentes, seja por meio de leituras, facilitadores, aplicativos ou participação em algum grupo de meditação. A ideia é que, com o avanço na técnica, você se torne autônomo.

Experimente algumas variações até encontrar o que combina com seu estilo de vida e objetivo. Comece devagar, praticando 5 a 10 minutos por dia, e vá aumentando esse tempo aos poucos.

No entanto, especialistas alertam que retiros longos geralmente são voltados a meditadores experientes, não iniciantes.

Passo a passo da primeira sessão

Escolha um lugar confortável e silencioso, livre de distrações. Sente-se em uma cadeira ou deite-se no chão. Feche os olhos. Foque na respiração, em um som ou em um objeto. Se a mente divagar, observe com curiosidade e gentilmente traga a atenção de volta ao foco. Mantenha a regularidade. É a prática constante que traz os maiores ganhos.

*Com informações de reportagem publicada em 11/12/2024