Maresca confirma contratação do argentino Garnacho pelo Chelsea

29/08/2025 15h43

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, confirmou a contratação do atacante argentino Alejandro Garnacho, de 21 anos, que estava no Manchester United, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (29), embora os clubes ainda não tenham oficializado o acordo.

O valor da transferência, segundo a imprensa inglesa, gira em torno de 40 milhões de libras (cerca de R$ 293 milhões pela cotação atual).

Garnacho, que não estava nos planos do técnico do United, Ruben Amorim, viajou para o centro de treinamento dos 'Blues' em Cobham, ao sudeste da capital britânica, nesta sexta-feira para realizar exames médicos antes do anúncio oficial da contratação.

"Sei que ele está por aqui, mas não sei exatamente onde", admitiu Maresca na entrevista coletiva na véspera da partida da Premier League contra o Fulham (sábado às 8h30, horário de Brasília).

Quando questionado sobre onde ele achava que o jogador revelado nas categorias de base do United se encaixaria, o técnico italiano indicou a posição: "Ele é um ponta. Eu o vejo como um ponta". 

Maresca não descartou a possibilidade de o Chelsea fazer mais contratações antes do fechamento do mercado de transferências na próxima segunda-feira. "Pode-se esperar qualquer coisa. A janela de transferências ainda está aberta. Tudo pode acontecer. Tanto saídas quanto chegadas".

A mídia noticiou nos últimos dias que o Chelsea está buscando a contratação do meio-campista do Barcelona, Fermín López.

O técnico também confirmou que Cole Palmer ficará de fora do clássico contra o Fulham devido a um desconforto físico.

