Marco Rubio visitará o México em 3 de setembro, confirma Sheinbaum

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmou nesta sexta-feira (29) que se reunirá com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, na próxima quarta-feira (3), no México.

Rubio visitará o México para "fechar" um acordo de segurança entre os dois países, em meio à pressão do presidente Donald Trump para que o vizinho do sul redobre os esforços no combate ao tráfico de drogas, afirmou a presidente em entrevista coletiva.

O pacto de segurança inclui "investigações conjuntas" sobre a chegada de precursores para a produção de fentanil, um opioide sintético ligado a dezenas de milhares de mortes por overdose nos Estados Unidos, acrescentou a líder esquerdista.

Também prevê que as autoridades americanas intensifiquem suas ações em seu território "para evitar o tráfico de armas dos Estados Unidos para o México", explicou em sua coletiva de imprensa matinal.

Sheinbaum rejeitou qualquer "invasão" que ameace a soberania do México, após relatos de que Trump autorizou o uso da força militar contra cartéis do tráfico de drogas, que seu governo declarou serem organizações terroristas.

Depois do México, Rubio viajará ao Equador para se encontrar com o presidente Daniel Noboa, que mantém relações estreitas com os Estados Unidos, e incentivar o país sul-americano a se distanciar ainda mais da China, disse uma autoridade americana.

ai/yug/mel/aa

© Agence France-Presse