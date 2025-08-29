Mais fino da história? O que você precisa saber sobre o iPhone 17

O iPhone 17 já tem data de lançamento: dia 9 de setembro, às 14h (horário de Brasília). A expectativa é que quatro modelos, incluindo um novo ultrafino, sejam reveldos durante o evento da Apple.

Confira abaixo o que já se sabe e os rumores sobre os novos celulares da maçã.

Chega o Slim, sai o Plus

A família iPhone 17 deve continuar com quatro membros — estreia o ultrafino iPhone 17 Air (nome ainda não confirmado), enquanto a versão "Plus" será aposentada. Segundo especialistas, o modelo com tela maior não atingiu as expectativas de vendas desde seu lançamento, em 2023.

A nova linha, então, deve ser composta por:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17: o básico

Design sem novidades. Segundo rumores, ele deve manter o visual do iPhone 16, com bordas retas e módulo das câmeras em formato de pílula vertical.

Nova câmera de selfie. Os sensores traseiros do iPhone 17 devem ser os mesmos de seu antecessor: 48 MP (lente principal) e 12 MP (ultrawide). Já a câmera de selfie (frontal) deve subir de 12 MP para 24 MP, com uma lente composta por seis elementos, que promete cores mais fiéis, melhor desempenho com pouca luz e maior controle de profundidade.

Tela de 120 Hz para todos. Um vazamento de fabricante de capas indica uma tela de 6,3 polegadas (0,2 maior que a do 16). Além disso, pela primeira vez, o modelo base pode trazer ProMotion, que deve liberar taxas de atualização de até 120 Hz, e Always On Display, que exibe informações com a tela "desligada" (até então exclusivo dos modelos Pro).

Novo chip Wi-Fi da Apple. Segundo analistas, todos os modelos deste ano serão compatíveis com Wi-Fi 7. A mudança deve trazer melhorias em eficiência energética e interação entre dispositivos.

Desempenho. O processador esperado para o iPhone 17 é o A19 Bionic, fabricado em 3 nanômetros pela TSMC. Já a memória RAM deve seguir com 8 GB.

Bateria. Possivelmente terá 3.600 mAh (100 mAh a mais que a do iPhone 16), com carregamento com fio de até 35 W e sem fio MagSafe de 25 W.

iPhone 17 Air: o mais fino da história

Fininho e resistente. Deve chegar com apenas 5,5 mm de espessura, com estrutura em titânio. Se confirmado, vai superar o até então iPhone mais fino (iPhone 6, de 2014, com 6,9 mm) e seu principal rival atual, o Galaxy S25 Edge, que tem 5,8 mm.

Tela. É esperada com 6,6 polegadas, ficando entre o iPhone 17 (6,3") e o iPhone 17 Pro Max (6,9").

Desempenho. Deve ter a mesma configuração do iPhone 17 (A19 Bionic, 8 GB de RAM e novo chip Wi-Fi).

Modem 5G exclusivo. Pode ser o único da nova linha a receber o modem C1, desenvolvido pela Apple, já presente no iPhone 16e. Ele consome menos bateria, o que é essencial em modelos compactos.

Câmeras. Uma das concessões de um design ultrafino costuma ser o conjunto fotográfico. O iPhone 17 Air é esperado com apenas uma câmera traseira de 48 MP e uma selfie de 24 MP.

Bateria. Outro ponto de atenção, devido ao espaço físico reduzido. A bateria deve ter menos de 3.000 mAh, porém usará tecnologia de silício-carbono, que tem maior eficiência energética.

iPhone 17 Pro e Pro Max: os top de linha

Design renovado. A estrutura deve deixar de lado o titânio e ser de alumínio, inclusive na traseira, com acabamento em vidro. Rumores também indicam que haverá uma mudança expressiva no módulo de câmeras: os três sensores devem ficar em uma barra superior com bordas arredondadas, ocupando a largura do aparelho.

Câmeras. Provavelmente, seguirá com os três sensores de 48 MP (principal, ultrawide e telefoto com zoom óptico de até 8x). A câmera frontal também deve saltar para 24 MP.

Chip mais poderoso. Os dois modelos Pro devem trazer o chip A19 Pro, também de 3 nm da TSMC, com seis núcleos gráficos (contra cinco do A19).

Mais RAM e armazenamento. Podem passar de 8 GB para 12 GB de memória RAM, em opções com até 1 TB de armazenamento interno.

Possíveis preços

Analistas de mercado esperam um aumento de cerca de US$ 50 no preço dos novos iPhone 17, em uma reação ao aumento dos custos dos componentes e às tarifas da China. Sendo assim, nos Estados Unidos, os lançamentos devem custar a partir de:

iPhone 17: US$ 850 (cerca de R$ 4.600)

iPhone 17 Air: US$ 950 (5.200)

iPhone 17 Pro: US$ 1.050 (R$ 5.700)

iPhone 17 Pro Max: US$ 1.250 (R$ 6.800)

Novo sistema operacional

O iOS 26, anunciado durante a WWDC 2025 (Worldwide Developers Conference) em junho, já estará disponível a partir do dia do lançamento, 9 de setembro, tanto para os novos iPhone 17 quanto para os modelos anteriores aparelhos compatíveis (a partir do 11).

A nova versão do sistema operacional traz o que a Apple chama de Liquid Glass, ou "vidro líquido", que deixa botões, barras de navegação, ícones de aplicativos e widgets mais brilhantes e tridimensionais, em uma interface translúcida que reflete e refrata as cores ao redor. Veja mais sobre o iOS 26 nesta matéria.

Outros lançamentos

Além dos quatro iPhones, o evento deve lançar dois relógios inteligentes e um fone de ouvido sem fio.

Apple Watch Series 11 : a linha principal de smartwatches da marca. A nova geração deve ter foco em eficiência energética, além de contar com detecção de hipertensão e conexão 5G;

: a linha principal de smartwatches da marca. A nova geração deve ter foco em eficiência energética, além de contar com detecção de hipertensão e conexão 5G; Apple Watch Ultra 3 : smartwatches mais robustos da marca. Segundo rumores, o lançamento trará mensagens via satélite, permitindo comunicação em áreas remotas, e tela melhorada;

: smartwatches mais robustos da marca. Segundo rumores, o lançamento trará mensagens via satélite, permitindo comunicação em áreas remotas, e tela melhorada; AirPods Pro 3: fone de ouvido sem fio premium. O novo modelo deve trazer tradução de idiomas em tempo real, cancelamento de ruído aprimorado e até monitoramento de frequência cardíaca.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.