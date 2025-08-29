Topo

Notícias

Mais de 3.500 se inscrevem para assistir ao julgamento de Bolsonaro no STF

Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal Imagem: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mateus Coutinho
do UOL

Do UOL, em Brasília

29/08/2025 13h15Atualizada em 29/08/2025 13h30

O STF (Supremo Tribunal Federal) recebeu mais de 3.500 inscrições de interessados em acompanhar o julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras sete pessoas.

O que aconteceu

O tribunal abriu o credenciamento para o público em geral. As sessões serão na sala da Primeira Turma do STF, que é menor que o plenário principal da corte e tem apenas 150 lugares. O Supremo vai disponibilizar telões em outros espaços.

O número de inscritos supera a capacidade da sala. Ao todo, foram recebidas 3.357 solicitações para assistir presencialmente. O STF vai conseguir atender a somente os primeiros 1.200 que se inscreveram.

A Primeira Turma agendou sessões ao longo de duas semanas para concluir o caso. Julgamento está marcado entre os dias 2 e 12 de setembro. Na sala de sessões, há ainda o espaço reservado para a imprensa nacional e estrangeira, além das cadeiras reservadas aos advogados dos réus que irão apresentar a defesa final na tribuna.

Ao todo, 501 jornalistas de veículos nacionais e estrangeiros estão credenciados. A sala de sessões conta com 80 lugares reservados para a imprensa e a distribuição dos assentos será por ordem de chegada.

Participam do julgamento os cinco ministros da Primeira Turma. São eles Alexandre de Moraes (relator), Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin (presidente). Com isso, são necessários os votos de ao menos três ministros para condenar ou absolver algum dos réus.

Além do ex-presidente, sete de seus antigos auxiliares são réus. Os ex-ministros Braga Netto (Casa Civil), Augusto Heleno (GSI), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e Anderson Torres (Justiça), além do ex-comandante da Marinha Almir Garnier, do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem e do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que fechou acordo de delação premiada.

Bolsonaro será julgado junto aos demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal. Eles respondem no Supremo pelos crimes de:

  • Organização criminosa armada;
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Tentativa de golpe de Estado;
  • Dano qualificado pela violência e grave ameaça;
  • Deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é Ramagem. Ele, atualmente, é deputado federal e foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações, se livrando daquelas referente ao período em que ele possui mandato parlamentar, respondendo somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Macron diz que Putin 'terá enganado' Trump caso não se reúna com Zelensky

Padeiros franceses se revoltam contra supermercados por venda de baguetes baratas demais

Bolsonaro usa chapéu do 'viking do Capitólio' em capa; quem é o americano?

Alexandre Silveira, sobre candidatura em 2026: onde Lula escalar, 'este jogador vai jogar'

Mais de 3.500 se inscrevem para assistir ao julgamento de Bolsonaro no STF

Justiça britânica levanta proibição de alojar imigrantes em hotel

CMN libera cooperativas de crédito a captarem DIR por centrais durante safra

New York Times não noticiou investigação de Trump contra Eduardo Bolsonaro

Putin visitará a Índia em dezembro, segundo o Kremlin

Lula diz que não acompanhará julgamento de Bolsonaro: 'tenho coisa melhor para fazer'

Brasil e China firmam acordo de pré-listing para exportação de sorgo