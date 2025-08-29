Topo

Macron diz que Putin 'terá enganado' Trump caso não se reúna com Zelensky

29/08/2025 13h31

Se o chefe de Estado russo não se reunir com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, até segunda-feira, "significará que o presidente Putin terá enganado" Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (29) o presidente francês, Emmanuel Macron. 

Macron lembrou que Putiu se comprometeu com o presidente americano a realizar a reunião bilateral. "Isso não pode ficar sem resposta", afirmou durante uma coletiva de imprensa conjunta com o chanceler alemão, Friedrich Merz, em Toulon, no sul da França. 

"Falaremos com o presidente Trump" neste fim de semana e "se constatarmos na próxima semana que, novamente, após meses de promessas não cumpridas, não acontecer, defenderemos claramente a imposição de sanções primárias e secundárias" contra a Rússia, acrescentou.

