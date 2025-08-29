Lula diz que Nikolas usou fake News do Pix para defender o crime organizado

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) usou as fake news sobre o Pix, no início do ano, para "defender o crime organizado".

O que aconteceu

"Está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado", afirmou o presidente. Lula não citou Nikolas nominalmente, mas falou que o deputado acusou o governo de querer taxar o meio de pagamento, o que gerou uma crise no governo e facilitou, segundo o presidente, a atuação de empresas associadas ao PCC.

A fake news atrapalhou a fiscalização de fintechs, como as envolvidas no suposto esquema de fraudes operado pelo PCC no setor de combustíveis. A afirmação foi feita ontem pelo secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.

Não há provas, no entanto, que Nikolas esteja envolvido. Barreirinhas disse que a operação mostrou quem se beneficiou com a revogação da norma que aumentava a fiscalização. "Essas fake news foram tão fortes, que apesar de todo o esforço da Receita Federal, nós não conseguimos seguir essas mentiras, por conta da força de quem as impulsionava. [...] E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news", afirmou, em coletiva de imprensa.

Você viu que um deputado, que eu não vou dizer o nome dele aqui, fez uma campanha contra uma mudança que a Respeita Federal tentou fazer, que vai ter feito agora, porque naquele tempo a mudança era para combater o crime organizado.

Lula, sobre Nikolas, em entrevista

Secretário disse que a Receita Federal sofreu o maior ataque da sua história. "A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela, de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento", lamentou.

Diante da repercussão do vídeo de Nikolas, o Fisco revogou ato normativo que previa monitoramento. A norma incluía regras para a fiscalização de fintechs e bancos digitais. O secretário da Receita Federal se referiu à revogação desse ato na coletiva de imprensa.

PCC usava fintechs para ocultar patrimônio

Operação Carbono Oculto foi deflagrada pela Receita e outros órgãos hoje. A investigação quer desmantelar um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Além dos postos, estão na mira várias empresas envolvidas na cadeia de importação, produção e distribuição.

PCC usou mais de mil postos de combustíveis para movimentar R$ 52 bilhões de 2020 a 2024, informou a Receita Federal. O grupo se valia de fintechs, que operavam como bancos, e de pelo menos 40 fundos de investimentos para ocultar patrimônio. Ao todo, 42 alvos estão localizados em cinco endereços na Avenida Faria Lima, em São Paulo, maior centro financeiro do país.

Empresas de serviços financeiros digitais atuavam como "bancos paralelos". As fintechs envolvidas, segundo a Receita, movimentaram mais de R$ 46 bilhões de 2020 a 2024.