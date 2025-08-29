Lula diz que não verá julgamento de Bolsonaro: 'Tenho coisa melhor a fazer'

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que não vai assistir ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na semana que vem, pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

"Tenho coisa melhor para fazer", disse o presidente. O julgamento da ação penal sobre tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente vai ser aberto ao público e deverá ser transmitido ao vivo pela TV Justiça e por outros canais interessados.

Lula referendou a ligação do ex-presidente com os planos golpistas e refutou os pedidos de anistia. "O homem [Bolsonaro] não foi nem julgado. Ele já tá querendo anistia? Ele já tá dizendo que é culpado e quer ser perdoado? Não! Ele tem que primeiro provar a inocência dele", questionou, em entrevista à Rádio Itatiaia,

O julgamento começa na próxima terça. Ele está previsto para durar duas semanas, com cinco sessões marcadas, até o dia 18 de setembro.

Bolsonaro e os demais réus podem ser condenados se três ministros votarem a favor da tese da acusação. Se a maioria se posicionar pela condenação, os ministros definem em seguida a chamada dosimetria, ou seja, qual tempo cada réu deve cumprir de pena a partir do entendimento se cometeram cada crime.

"Ele que prove que é mentira", continuou Lula. "Ele que prove que não tinha caminhão com bomba no aeroporto de Brasília. Ele que prove que ele não tinha um plano arquitetado pra matar o Lula, pra matar o [vice-presidente Geraldo] Alckmin, pra matar o [ministro do STF] Alexandre de Moraes."

A PGR pede a condenação de todos os réus. Ela elenca cinco crimes: liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado.

A condenação ou absolvição ocorrerá com o voto da maioria de três dos cinco ministros da turma. Um pedido de vista do processo não está descartado. Pelo regimento interno, qualquer integrante da Corte pode pedir mais tempo para analisar o caso e suspender o julgamento. Contudo, o processo deve ser devolvido para julgamento em 90 dias.