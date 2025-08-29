Topo

Notícias

Lula autoriza abertura de processo de Lei de Reciprocidade contra os EUA

São Paulo

29/08/2025 10h23

Brasília, 29 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, autorizou e o Itamaraty acionou a Câmara de Comércio Exterior (Camex) para iniciar consultas, investigações e medidas com vistas à aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos, como resposta ao tarifaço de 50% que atinge setores e produtos brasileiros. Assim que a Camex acusar recebimento do pedido, o Itamaraty comunicará a decisão oficialmente ao governo norte-americano de Donald Trump, o que pode ocorrer em dias, ou até horas, às vésperas, portanto, do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe, no Supremo Tribunal Federal (STF).

