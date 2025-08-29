'PCC consegue entrar no mercado legal e afeta Faria Lima', diz advogado

As fintechs se tornaram terreno fértil para lavagem de dinheiro do PCC, avalia Luiz Augusto D'Urso, advogado especialista em Direito Digital, em entrevista ao UOL News - 2ª edição hoje. Segundo ele, a regulação frouxa permitiu que bilhões fossem movimentados sem rastreamento.

A Operação Carbono Oculto revelou que, entre 2020 e 2024, fintechs serviram como "bancos paralelos" para o crime organizado, principalmente no setor de combustíveis. A nova normativa da Receita Federal agora obriga essas empresas a adotar controles iguais aos dos bancos tradicionais.

As fintechs tinham uma legislação muito mais flexível do que os bancos tradicionais e isso fazia com que elas pudessem ser utilizadas para o ilícito. É muito interessante e triste para o Brasil vermos uma operação tão grave contra o crime organizado ocorrer na Faria Lima, o coração financeiro do Brasil e presumivelmente um lugar de empreendedorismo, que foi afetado.

Há muito tempo, o crime organizado demonstra não focar mais só na atividade ilícita. É muito mais interessante para as facções tirar dinheiro de postos de combustíveis e de rendas que esse fundo pode gerar. Elas não se interessam mais só pelo ilícito, mas também conseguem entrar no mercado legal.

As fintechs demonstraram um ambiente muito promissor para essa lavagem pela falta de uma regulamentação que as trate iguais aos bancos. Essa nova instrução normativa da Receita Federal trouxe essa equiparação. Luiz Augusto D'Urso, advogado especialista em Direito Digital

D'Urso destaca que, diferentemente dos bancos tradicionais, as fintechs estavam à margem de fiscalizações e obrigações de compliance, o que facilitou o uso por criminosos. Ele enfatiza que havia conhecimento sobre o volume movimentado, mas faltava interesse em rastrear a origem.

Não é novidade. Não é que os donos dessas fintechs não sabiam que uma grande quantidade de dinheiro ali era movimentado. Eles sabiam. A questão foi o interesse de saber a origem desse dinheiro. Os bancos são cobrados por isso.

Lamentavelmente, às vezes aprendemos na dor no Brasil, depois de haver um grande problema ou uma grande descoberta pela polícia. Mas evoluímos mais um pouquinho hoje com essa nova normativa, mantendo uma cobrança para que os criminosos não funcionem nesses sistemas tradicionais ilícitos dentro do Brasil. Luiz Augusto D'Urso, advogado especialista em Direito Digital

Veja a íntegra do programa: