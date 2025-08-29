Como nova norma força fintechs a fechar brechas para o PCC

A publicação de nova instrução normativa igualando regras de fintechs e bancos tradicionais é fundamental para fechar brechas usadas pelo crime, avaliou o advogado Luís Garcia no Mercado Aberto, do Canal UOL. Para ele, a atuação conjunta de órgãos federais e estaduais é outro pilar no combate a fraudes financeiras.

Após a Operação Carbono Oculto, fintechs passaram a ser obrigadas a detalhar movimentações suspeitas à Receita Federal e ao Banco Central, medida considerada crucial para dificultar a lavagem de dinheiro e aumentar a transparência do setor.

Basicamente todo dinheiro ilícito precisa de alguma forma ser lavado para que ele tenha alguma utilidade ou se dê algum lastro de legalidade. O que essas organizações acabaram descobrindo foram algumas brechas regulatórias que possibilitaram isso. A principal delas foi a utilização das fintechs. Luís Garcia, advogado

As fintechs não tinham o mesmo nível de controle das instituições financeiras tradicionais, principalmente do ponto de vista da individualização de depósitos quando você trata das contas bolsão, criadas nas instituições tradicionais. Luís Garcia

As contas gráficas são controladas pelas fintechs, internamente, para controlar os autores de movimentações. Agora, tudo terá de ser informado, diminuindo as brechas usadas pelo PCC.

Então através de investimentos em fintechs elas abriram essas contas bolsão. Luís Garcia

O uso de fundos imobiliários dava aparência de legalidade ao dinheiro ilícito, permitindo aquisição de bens de alto valor.

Esse dinheiro era transacionado através, principalmente, de fundos de investimento e muitos deles imobiliários, para que se desse um lastro de legalidade àquele dinheiro. Ou seja, um dinheiro que era de origem ilícita passava a ter aspectos de legalidade. Foi uma brecha, que foi utilizada. Obviamente, eu acho que tem falhas não só das autoridades, mas também das instituições financeiras, mas o crime organizado é assim mesmo. Havendo brecha, ele vai se aproveitar dela.

Luís Garcia

Novas medidas

A instrução normativa atua porque ela procura combater o aspecto da individualização dos depósitos nas fintechs. Todas as informações precisam agora ser enviadas para os órgãos regulatórios, particularmente Receita Federal e Banco Central. Esse é um aspecto muito importante porque você começa ali a ter a informação, mas obviamente que esse volume de informações de dados é muito grande. Luís Garcia, advogado

Então, o outro aspecto também é você reforçar a fiscalização com base nessas informações. A gente acompanhou ontem a divulgação de toda a operação, a gente percebeu que foi uma força tarefa, ou seja, vários órgãos de diversas esferas estaduais e federais atuando em conjunto. Luís Garcia, advogado

Responsabilidade das fintechs

Quando você tem uma situação como essa, o que a instituição privada tem que mostrar é que ela foi diligente, ou seja, eventualmente houve a materialização de algum risco, mas ela estava monitorando e falhou nisso. Um outro ponto era simplesmente não monitorar, não agir adequadamente. Então, é difícil dizer se foi intencional ou não. Luís Garcia

O que a Receita Federal apontou ontem na divulgação da operação é que algumas dessas instituições, não estavam ou não apresentaram a diligência necessária para evitar esse tipo de ocorrência. Quando você não tem a diligência, aí o limite entre a culpa e o dolo pode ser muito tênue, porque você não demonstrou controle adequado para para evitar aquilo e pode ser responsabilizado. Luís Garcia, advogado

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: