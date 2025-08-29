Topo

Ninguém acerta Lotomania e prêmio chega a R$ 3,2 milhões; confira dezenas

Ninguém acertou as 20 dezenas sorteadas hoje no concurso 2816 da Lotomania.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 08-13-14-21-26-28-31-34-43-44-50-52-54-64-73-74-78-84-90-91.

O próximo concurso será realizado na segunda, com prêmio estimado de R$ 3,2 milhões.

Três apostas acertaram 19 números e cada uma ganhou R$ 81.615,06.

67 apostas fizeram 18 acertos, com prêmio de R$ 2.284,01.

Houve 523 apostas vencedoras com 17 dezenas. Cada uma recebe R$ 292,59.

3.316 jogos vencedores fizeram 16 acertos e ganham R$ 46,14.

13.343 apostas vencedoras acertaram 15 números, com prêmio de R$ 11,46.

Houve uma aposta com zero acertos; ela leva R$ 122.422,62.

Lotomania: Como faço para participar do próximo sorteio?

Basta fazer uma aposta de 50 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Os maiores prêmios são destinados para os bilhetes que acertam 20 e 19 números, ou erram todos as dezenas sorteadas. As apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, que normalmente ocorre às 20h (horário de Brasília).

Quanto custa a aposta?

Na Lotomania, diferentemente de outras modalidades da Caixa, só existe uma possibilidade da aposta, com 50 números. O preço único é de R$ 3.

Lotomania: quais são as chances de ganhar?

A chance de levar o principal prêmio, que precisa de 20 acertos, é uma em 11.372.635. Na faixa dos 19 números, a chance é uma em 352.551. Ficar sem acertar nada é tão provável quanto acertar as 20 dezenas: uma chance em 11.372.635.

