Topo

Notícias

Líder opositor deixa a prisão na Bolívia após três anos

29/08/2025 19h00

O governador suspenso de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, um dos líderes da oposição na Bolívia, deixou nesta sexta-feira (29) a prisão preventiva em La Paz, depois de quase três anos.

O advogado e empresário, 46, que deverá cumprir prisão domiciliar, liderou em 2019 protestos violentos contra a reeleição do ex-presidente Evo Morales, que levaram à sua renúncia após uma acusação de fraude.

O líder de direita deixou a prisão de segurança máxima de Chonchocoro, em El Alto, agitando a bandeira de Santa Cruz, departamento mais rico da Bolívia. Em seguida, abraçou policiais na saída do local.

"Cumpri minha palavra: nem vendido, nem covarde (...) Viva Santa Cruz! Em poucas horas, vamos chegar para continuar defendendo nosso povo", declarou Camacho, em vídeo publicado em suas redes sociais.

A Suprema Corte ordenou hoje que se verificasse se os prazos para a reclusão do líder opositor haviam vencido. Ele estava preso desde dezembro de 2022, sem nenhuma sentença.

O político afirmou que vai retomar suas funções como governador. Além de um julgamento por suposto golpe de Estado, Camacho tem outros três casos pendentes: por promover uma greve, por compras públicas e por suspeita de nomeações irregulares de funcionários.

jac/gta/vel/nn/lb/am

© Agence France-Presse

