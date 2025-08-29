Topo

Notícias

Lewandowski retorna à seleção da Polônia após troca de treinador

29/08/2025 08h23

O novo técnico da seleção polonesa, Jan Urban, anunciou nesta sexta-feira (29) o retorno do atacante do Barcelona Robert Lewandowski para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Em junho passado, o artilheiro do Barça comunicou sua aposentadoria da seleção após uma discussão com o então técnico Michal Probierz, que havia retirado sua braçadeira de capitão. Probierz renunciou pouco depois.

"Robert Lewandowski será o capitão da equipe (...) A decisão é definitiva e considero a questão da braçadeira resolvida", confirmou Urban, citado em um comunicado da Federação Polonesa de Futebol.

Aos 37 anos, Lewandowski disputou 157 partidas pela seleção da Polônia, marcando 84 gols desde sua estreia em 2008.

A Polônia enfrentará a Holanda no dia 4 de setembro em Roterdã e, três dias depois, receberá a Finlândia em Chorzow.

sw/bdu/mcd/avl/aam/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Último mês do inverno: confira a previsão do tempo para setembro no Brasil

Tribunal de apelação dos EUA considera tarifas globais de Trump ilegais

Rússia e China se opõem a sanções "discriminatórias" no comércio global, diz Putin

Veterano Dayro Moreno volta à seleção da Colômbia para enfrentar Bolívia e Venezuela

Eduardo diz que família Bolsonaro pode deixar PL se Tarcísio se filiar

Palmeiras reforça meio-campo com Andreas Pereira, vindo do Fulham

Ninguém acerta Lotomania e prêmio chega a R$ 3,2 milhões; confira dezenas

Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 6 milhões; confira dezenas

Suplicy tem alta após sofrer arritmia cardíaca e passar por cirurgia

Lula acusa Nikolas de defender crime organizado com vídeo do Pix; deputado ameaça processo

Quina acumula e prêmio sobe para R$ 3,5 milhões; veja números sorteados