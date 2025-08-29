Topo

Notícias

Justiça britânica levanta proibição de alojar imigrantes em hotel

29/08/2025 13h14

Um tribunal de apelações britânico reverteu nesta sexta-feira, em Londres, uma decisão judicial que havia bloqueado temporariamente o uso de um hotel para abrigar solicitantes de asilo, uma vitória para o governo trabalhista, que abriga cerca de 32 mil imigrantes nesses estabelecimentos. 

Os magistrados determinaram que o juízo de primeira instância "cometeu vários erros" em sua decisão, que obrigava mais de 130 solicitantes de asilo a deixarem, antes de 12 de setembro, um hotel em Epping, a nordeste da capital inglesa. 

Esta nova decisão é temporária e será submetida ao Tribunal de Apelações de Londres em outubro. 

Manifestações foram organizadas em frente ao hotel depois que um solicitante de asilo foi acusado de tentar beijar uma adolescente de 14 anos em Epping. O etíope de 38 anos nega os fatos. 

Protestos contra a acolhida de solicitantes de asilo foram organizados também em outras cidades. 

Em 11 de agosto, o conselho responsável por serviços locais de Epping apresentou um pedido judicial para impedir que solicitantes de asilo fossem alojados no hotel de sua região. 

A Justiça deu razão ao conselho na semana passada, mas o Ministério do Interior e o hotel apelaram dessa decisão. 

Para o tribunal, o juiz de primeira instância "ignorou a consequência óbvia" de que a bloqueio ao hotel exigiria "identificar" outros locais de acolhimento. A decisão também poderia ter "incentivado" outros conselhos locais a buscar medidas semelhantes, indicou. 

Mais de 111 mil pessoas solicitaram asilo no Reino Unido nos últimos 12 meses, um número recorde. As autoridades têm a obrigação de fornecer alojamento àqueles que não o possuem. 

O governo de Keir Starmer prometeu deixar de usar esse tipo de alojamento, considerado caro demais, até 2029.

har-ctx-psr/hgs/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

PGR se manifesta contra ter agentes da PF dentro da casa de Bolsonaro

Empresa bananeira 'Chiquita' retorna ao Panamá e vai recontratar milhares de trabalhadores demitidos

Israel bombardeia arredores da Cidade de Gaza conforme avanço militar acelera

Homem negro é morto a tiros em supermercado de SP após tentar entrar com cachorro no local

Guerra na Ucrânia 'ainda pode durar muitos meses', alerta chanceler alemão

Putin se reunirá com presidente iraniano para discutir programa nuclear de Teerã

Merz e Macron pressionam por sanções e alertam para prolongamento da guerra na Ucrânia

Macron diz que Putin 'terá enganado' Trump caso não se reúna com Zelensky

Padeiros franceses se revoltam contra supermercados por venda de baguetes baratas demais

Bolsonaro usa chapéu do 'viking do Capitólio' em capa; quem é o americano?

Alexandre Silveira, sobre candidatura em 2026: onde Lula escalar, 'este jogador vai jogar'