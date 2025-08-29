Topo

Notícias

Família em aflição: jovem de Manaus some em SP; celular 'aparece' no Japão

Aylah Gabrielly - Reprodução / Redes Sociais
Aylah Gabrielly Imagem: Reprodução / Redes Sociais
Luana Takahashi
do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/08/2025 12h00

A Polícia Civil do Pará investiga o desaparecimento de uma jovem de 19 anos, que saiu de Manaus para ir a São Paulo e há 10 dias não faz mais contato com a família.

O que aconteceu

Aylah Gabrielly de Sousa Oliveira viajou no dia 28 de julho. Às 22h daquele dia, a menina enviou uma mensagem para a mãe, Elisandra Castro e que mora no Pará, para dizer que estava no aeroporto saindo do Amazonas em direção à capital paulista.

Relacionadas

Júri vê erro médico e absolve casal preso há 2 anos por morte de filho

Doação de templo e tatuagem: qual o elo da 'pastora do Pix' e Hytalo Santos

MP-SP desarticula plano do PCC para matar promotor de Justiça em Campinas

À mãe, a garota alegou que fazia a viagem a ''passeio''. Segundo boletim de ocorrência, por volta das 5h da manhã do dia seguinte, ela avisou que havia chegado em seu destino e que estava em um hotel, sem informar o nome ou localização exata do estabelecimento.

Já para a tia, Aylah teria relatado que ia encontrar um homem com quem estava se relacionando. Ao UOL, Elisangela Castro disse que a jovem já havia ido para São Paulo encontrá-lo em abril. ''Dessa vez, ela disse que ia viajar para lá de novo porque ele tinha comprado a passagem dela. Não ficamos muito preocupados porque ela voltou da primeira vez.''

A menina não dizia o nome do rapaz, nem mais detalhes sobre ele. Apesar disso, a família disse não ter levantado grandes suspeitas porque conversava com Aylah todos os dias por videochamada e acompanhava suas publicações nas redes sociais mostrando a viagem. ''A gente sempre manteve contato'', fala a tia.

Localização no Japão

Já no dia 15 de agosto, Aylah disse que seguiria caminho para a Bahia. Ela mandou uma foto para a mãe mostrando estar dentro de um carro, que passava pela avenida Otto Baumgart na Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo.

Quatro dias depois, os familiares perderam contato com a jovem. Em seguida, Elisandra acionou a polícia paraense para registrar o sumiço da filha. A família também passou a divulgar o caso pelas redes sociais, pedindo por informações sobre o paradeiro dela.

Localização no Japão - Reprodução / Redes Sociais - Reprodução / Redes Sociais
Localização no Japão
Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Última localização do celular dela foi no Japão. O aparelho aparecia estar no aeroporto internacional de Kamsai, em Osaka — a quase 500 km de Tóquio —, mas foi desconectado no dia 19 de agosto.

'Aflição muito grande'

Falta de informações é o que causa mais angústia, diz família. ''A gente não sabe nada dela concreto assim, o que é que pode ter acontecido, onde ela está, a gente não tem essa confirmação, é isso que está causando mais sofrimento'', relata Elisangela.

A jovem também tem um filho de 2 anos, que agora está sob os cuidados da avó materna. De acordo com familiares, a mãe de Aylah, apesar de estar cuidando do neto, não come e não dorme desde o dia que ficou sem notícias da filha.

A Aylah nunca se envolveu com nada errado, nunca. Ela foi criada dentro da igreja. Dançava na igreja e tudo. Infelizmente, completou a maioridade dela e pode ser que tenha acreditado em uma ilusão, acontece muito nessas redes sociais. Elisangela, tia de Aylah

A Polícia Civil do Pará informou que o desaparecimento da vítima é investigado pela delegacia da Cidade Nova, em Marabá. Além disso, a família contou estar em contato com o consulado japonês no Brasil e aguarda uma resposta oficial para confirmar se a menina está no país.

O UOL entrou em contato com o Itamaraty, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

New York Times não noticiou investigação de Trump contra Eduardo Bolsonaro

Putin visitará a Índia em dezembro, segundo o Kremlin

Lula diz que não acompanhará julgamento de Bolsonaro: 'tenho coisa melhor para fazer'

Brasil e China firmam acordo de pré-listing para exportação de sorgo

Eduardo Bolsonaro pede para exercer mandato nos EUA, mas lei não permite

Associação vê 'afronta' em uso da pandemia em pedido de Eduardo Bolsonaro

Ao chamar setor privado, presidência da COP30 destaca 30 objetivos centrais

Premiê italiana repudia megaescândalo de difusão na web de fotos íntimas de mulheres

'Fintechs não podem ser demonizadas', avalia economista

Relator da CPI da INSS ameaça dar voz de prisão a delegado da PF em reunião secreta

Josias: 'Fala de Lula é autocrítica por não enfrentar fake news de Nikolas'