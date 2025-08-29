Família em aflição: jovem de Manaus some em SP; celular 'aparece' no Japão

A Polícia Civil do Pará investiga o desaparecimento de uma jovem de 19 anos, que saiu de Manaus para ir a São Paulo e há 10 dias não faz mais contato com a família.

O que aconteceu

Aylah Gabrielly de Sousa Oliveira viajou no dia 28 de julho. Às 22h daquele dia, a menina enviou uma mensagem para a mãe, Elisandra Castro e que mora no Pará, para dizer que estava no aeroporto saindo do Amazonas em direção à capital paulista.

À mãe, a garota alegou que fazia a viagem a ''passeio''. Segundo boletim de ocorrência, por volta das 5h da manhã do dia seguinte, ela avisou que havia chegado em seu destino e que estava em um hotel, sem informar o nome ou localização exata do estabelecimento.

Já para a tia, Aylah teria relatado que ia encontrar um homem com quem estava se relacionando. Ao UOL, Elisangela Castro disse que a jovem já havia ido para São Paulo encontrá-lo em abril. ''Dessa vez, ela disse que ia viajar para lá de novo porque ele tinha comprado a passagem dela. Não ficamos muito preocupados porque ela voltou da primeira vez.''

A menina não dizia o nome do rapaz, nem mais detalhes sobre ele. Apesar disso, a família disse não ter levantado grandes suspeitas porque conversava com Aylah todos os dias por videochamada e acompanhava suas publicações nas redes sociais mostrando a viagem. ''A gente sempre manteve contato'', fala a tia.

Localização no Japão

Já no dia 15 de agosto, Aylah disse que seguiria caminho para a Bahia. Ela mandou uma foto para a mãe mostrando estar dentro de um carro, que passava pela avenida Otto Baumgart na Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo.

Quatro dias depois, os familiares perderam contato com a jovem. Em seguida, Elisandra acionou a polícia paraense para registrar o sumiço da filha. A família também passou a divulgar o caso pelas redes sociais, pedindo por informações sobre o paradeiro dela.

Localização no Japão Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Última localização do celular dela foi no Japão. O aparelho aparecia estar no aeroporto internacional de Kamsai, em Osaka — a quase 500 km de Tóquio —, mas foi desconectado no dia 19 de agosto.

'Aflição muito grande'

Falta de informações é o que causa mais angústia, diz família. ''A gente não sabe nada dela concreto assim, o que é que pode ter acontecido, onde ela está, a gente não tem essa confirmação, é isso que está causando mais sofrimento'', relata Elisangela.

A jovem também tem um filho de 2 anos, que agora está sob os cuidados da avó materna. De acordo com familiares, a mãe de Aylah, apesar de estar cuidando do neto, não come e não dorme desde o dia que ficou sem notícias da filha.

A Aylah nunca se envolveu com nada errado, nunca. Ela foi criada dentro da igreja. Dançava na igreja e tudo. Infelizmente, completou a maioridade dela e pode ser que tenha acreditado em uma ilusão, acontece muito nessas redes sociais. Elisangela, tia de Aylah

A Polícia Civil do Pará informou que o desaparecimento da vítima é investigado pela delegacia da Cidade Nova, em Marabá. Além disso, a família contou estar em contato com o consulado japonês no Brasil e aguarda uma resposta oficial para confirmar se a menina está no país.

O UOL entrou em contato com o Itamaraty, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.