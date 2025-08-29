Josias: 'Fala de Lula é autocrítica por não enfrentar fake news de Nikolas'

A declaração recente de Lula sobre o episódio envolvendo Nikolas Ferreira funciona como autocrítica, avaliou Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL. Para o colunista, o governo errou ao ceder diante de fake news e deveria ter sustentado a medida.

Lula afirmou que a desinformação propagada pelo deputado federal do PL ajudou o PCC - alvo de megaoperação ontem. Lula não citou Nikolas nominalmente, mas falou que o deputado acusou o governo de querer taxar o meio de pagamento, o que gerou uma crise no governo e facilitou, segundo o presidente, a atuação de empresas associadas ao PCC.

A observação do Lula vale como uma autocrítica. Se era assim, por que o governo não defendeu a medida? Por que o governo não sustentou?

Josias de Souza, colunista do UOL

O governo se amedrontou, se acovardou diante de um vídeo do deputado Nikolas Ferreira e recuou. Havia uma providência, todos sabíamos que aquilo era uma mentira, o que o Nikolas estava difundindo que 'vai taxar o pix' e tal, todos sabiam que era mentira, a imprensa esclareceu que era mentira e a despeito disso o governo recuou.

Josias de Souza

Josias ressalta que o governo deveria ter mantido a providência e explicado à população o real objetivo da medida, que era combater o crime organizado.

Se o Nikolas Ferreira demonstrou desqualificação nos vídeos que fez lá atrás para atacar uma providência saneadora da Receita Federal, o governo, se quisesse se qualificar diante da desqualificação, deveria ter esclarecido que o deputado mentia e enfrentá-lo.

Josias de Souza

É um deputado, estamos falando de um deputado. Por mais poder que tenha nas redes sociais, do outro lado havia um governo com propósitos. Agora, verifica-se que os propósitos tinham uma razão de ser. Então é uma autocrítica. Josias de Souza, colunista do UOL

