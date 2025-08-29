Charleaux: Bolsonaro tenta obter benefícios dados a invasores do Capitólio

O editorial da revista The Economist apresenta um olhar otimista sobre o julgamento de Jair Bolsonaro, destacou João Paulo Charleaux no Poder e Mercado, programa do Canal UOL. Para ele, a publicação ressalta a maturidade democrática brasileira ao responsabilizar ataques de 8 de janeiro.

O julgamento de Bolsonaro no STF, em setembro de 2025, ocorre sob forte atenção internacional e é visto como exemplo de responsabilização institucional, em contraste com o que ocorreu nos Estados Unidos após o ataque ao Capitólio em 2021.

É um editorial, uma reportagem otimista, né? Não é a primeira vez que a gente vê a Economist fazer uma reportagem ufanista sobre o Brasil.

Acho que a revista conseguiu resumir em uma imagem muito do que a gente vem tentando dizer com imprensa. Quer dizer, Bolsonaro busca ter no Brasil os benefícios que o Trump deu as pessoas envolvidas na invasão do Capitólio lá no 6 de janeiro de 2021.

O próprio Trump se livrou de dois processos de impeachment, um deles o último, ligado a essa agitação contra a democracia nos Estados Unidos.

Lá não houve responsabilização dele e as pessoas de menor importância política que se envolveram na linha de frente dessa invasão, inclusive a figura chamada de 'Viking do Capitólio', ao qual essa imagem faz referência, depois foram anistiadas pelo Trump.

Aqui no Brasil, a gente tem um processo acontecendo, já existem sentenças, pessoas presas, mas a gente entra agora na antessala do julgamento dos principais envolvidos, que são as pessoas que eram membros do governo Bolsonaro e que, de acordo com a acusação feita pela Procuradoria-Geral da República, estavam por trás da confabulação, da concepção dessa atitude golpista aqui no país.

Charleaux também destacou as diferenças entre os sistemas jurídicos de Brasil e EUA, especialmente nos aspectos de liberdade de expressão e precedentes judiciais nos casos de ataques à democracia.

Mesmo o direito consuetudinário, costumeiro, baseado em decisões anteriores, costumes e tradições e outras coisas, tem muita dificuldade de capturar essa ocorrência de 6 de janeiro de 2021, porque não tem precedente. Não tem precedente na história americana de um presidente alentando um golpe de Estado.

A gente tem uma certa emulação do comportamento do Trump por parte do Bolsonaro, mas agora, como notou a Economist, a gente tem uma separação desses dois casos à medida que a responsabilização no Brasil parece mais certa do que nos Estados Unidos.

Por fim, o jornalista afirmou que, até agora, não há questionamento internacional sobre o amplo direito de defesa dos réus no Brasil.

Se existisse de parte desses réus algum questionamento ao amplo direito de defesa, eles deveriam fazer questionamentos às instituições adequadas para isso. [...] Até agora, nenhum questionamento desse tipo foi apresentado em nenhuma dessas instituições.

Os questionamentos têm sido feitos no Twitter, em Washington, ao presidente Trump, como se os Estados Unidos fossem uma instância recursal de sentenças que ainda não foram nem proferidas no Brasil.

