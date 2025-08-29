Japão reforça orçamento de Defesa e amplia arsenal de drones contra ameaças navais

O Ministério da Defesa do Japão anunciou nesta sexta-feira (29) que vai ampliar o arsenal de drones militares para enfrentar um "ambiente de segurança que se deteriora significativamente". Tóquio pretende usar os equipamentos para reforçar um sistema de defesa costeira chamado Shield, que combina mísseis, drones e sensores avançados para proteger o território japonês contra ameaças navais.

Nos últimos anos, o país dobrou os gastos militares, que devem atingir 2% do Produto Interno Bruto (PIB) até o exercício fiscal de 2027-2028. O ministério solicitou um orçamento de 8,8 trilhões de ienes (equivalente a € 51,3 bilhões) para o próximo ano fiscal, que começa em 1º de abril.

O valor supera o recorde anterior de 8,7 trilhões de ienes, previsto para o exercício atual, que termina em março de 2026. O novo aumento no orçamento, segundo um representante do ministério em Tóquio, reflete o "ambiente de segurança que se deteriora" ao redor do arquipélago, em parte relacionado às tensões no mar da China.

O Japão, que abriga cerca de 54 mil militares dos Estados Unidos, também sofre pressão de Washington para fortalecer suas capacidades de defesa. A proposta orçamentária inclui um pedido de 313 bilhões de ienes (€ 1,8 bilhão) para investimentos em veículos autônomos aéreos, marítimos e submarinos.

A guerra na Ucrânia evidenciou o poder destrutivo dos drones e seu papel crescente nos conflitos modernos. "É necessário adaptar-se às mudanças significativas na forma como os exércitos combatem", afirmou o representante da Defesa.

Durante visita a Istambul no início de agosto, o ministro da Defesa, Gen Nakatani, concordou em estudar a possibilidade de comprar drones turcos, segundo a imprensa japonesa. Tóquio também reforça sua aliança militar com Washington para tornar as forças dos dois países mais reativas diante de ameaças como uma possível invasão chinesa de Taiwan.

Oitenta anos após a Segunda Guerra Mundial e os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, a Constituição japonesa ainda limita as capacidades militares a medidas defensivas.

O país começou a aprovar mudanças em sua estratégia de defesa em 2022. As principais medidas na época foram o aumento do orçamento de defesa para 2% do PIB até 2027, a aquisição de mísseis de longo alcance (como os Tomahawk dos EUA), a capacidade de contra-ataque contra ameaças externas e o fortalecimento da presença militar nas ilhas próximas a Taiwan.

Exportações

O Japão, que busca ampliar suas exportações de armas, venceu neste mês uma licitação para fornecer 11 fragatas à Marinha australiana, em um contrato equivalente a US$ 6 bilhões. A proposta orçamentária será analisada pelo Ministério das Finanças. O governo deve elaborar, nos próximos meses, uma proposta global que poderá atingir um nível recorde.

Segundo o jornal japonês Yomiuri, o total deve ultrapassar 122 trilhões de ienes (€ 711 bilhões), o que representa um aumento significativo em relação aos 117,6 trilhões do ano atual. Parte dos recursos será destinada aos cuidados com idosos e à gestão da dívida pública japonesa, uma das maiores entre as economias avançadas.

Com agências