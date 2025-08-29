Israel bombardeia arredores da Cidade de Gaza conforme avanço militar acelera

JERUSALÉM (Reuters) - As Forças Armadas de Israel intensificaram as operações armadas nos arredores da Cidade de Gaza, encerrando as pausas temporárias que permitiram a entrega de ajuda, nesta sexta-feira, quando anunciaram a recuperação do corpo de Ilan Weiss, um refém capturado pelo Hamas.

Israel está avançando com um plano para assumir o controle de toda a Faixa de Gaza, começando pela Cidade de Gaza, com o objetivo de destruir o Hamas após quase 23 meses de guerra, enquanto enfrenta um clamor global sobre a fome no enclave sitiado.

"A pausa tática local na atividade militar não se aplicará à área da Cidade de Gaza, que constitui uma perigosa zona de combate", disseram os militares israelenses.

O ataque à Cidade de Gaza se intensificou gradualmente na última semana, quando Israel pediu aos civis que partissem para o sul do enclave palestino.

O porta-voz militar israelense em árabe, Avichay Adraee, disse que o Exército estava operando com grande intensidade nos arredores da Cidade de Gaza e que "aprofundaria nossos ataques" conforme avança.

Os militares anunciaram pausas táticas diárias de 10 horas nos combates em todo o enclave e novos corredores de ajuda no final de julho, depois de meses de entregas humanitárias severamente restritas, em meio a imagens de crianças emaciadas que atraíram críticas internacionais.

Na semana passada, o monitor global de fome que trabalha com as Nações Unidas e com as principais agências de ajuda humanitária disse que havia determinado a fome em Gaza. Israel rejeitou essa determinação.

Cinco pessoas, incluindo duas crianças, morreram de desnutrição e fome em Gaza nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde de Gaza na sexta-feira, elevando o número total de mortes por esses casos para 322 desde o início da guerra.

Os disparos israelenses no enclave palestino sitiado mataram 48 pessoas na sexta-feira, segundo as autoridades de saúde locais.

Um vídeo da Reuters mostrou uma fila de corpos em sacos brancos do lado de fora do Hospital al-Shifa, na Cidade de Gaza, na madrugada de sexta-feira, enquanto parentes choravam nas proximidades. Um homem segurava um corpo muito menor, com uma das mãos sobre o rosto.

"Qual é o motivo? Por que eles os atacaram? Deixe que eles nos digam, o que fizeram enquanto estavam dormindo? O que uma criança de três anos fez?", disse Manal Sahweil, parente de pessoas mortas em um ataque aéreo.

O conflito começou com um ataque liderado pelo Hamas às comunidades israelenses em 7 de outubro de 2023, quando homens armados invadiram as defesas da fronteira, matando cerca de 1.200 pessoas, de acordo com os registros israelenses, e fazendo cerca de 250 reféns.

As forças israelenses recuperaram o corpo de Weiss, bem como os restos mortais de um segundo indivíduo cuja identidade ainda não havia sido liberada para publicação, informou o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

Um oficial militar israelense disse que Weiss foi morto em 7 de outubro de 2023 e levado de sua casa por combatentes do Hamas. Sua morte foi determinada em 3 de dezembro de 2023, segundo a autoridade.

A campanha militar de Israel em Gaza matou mais de 63.000 pessoas, a maioria civis, de acordo com autoridades de saúde de Gaza.

(Reportagem de Lili Bayer em Jerusalém e Nidal al-Mughrabi no Cairo)