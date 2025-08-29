Israel anuncia ter recuperado dois corpos de reféns que estavam em Gaza

Israel informou ter recuperado os corpos de dois reféns nesta sexta-feira (29). Um deles é o de Ilan Weiss, de 56 anos, morto em 7 de outubro de 2023 durante o ataque ao kibutz fronteiriço de Beeri. Seu corpo foi levado para a Faixa de Gaza e sua morte foi oficialmente reconhecida no início de 2024 pelo próprio kibutz. Em Washington, os EUA anunciaram que não vão emitir vistos de entrada para autoridades palestinas que pretendam participar da Assembleia Geral da ONU, em setembro.

Com informações de Michel Paul, correspondente da RFI em Jerusalém

A esposa de Weiss, Shiri, e uma das filhas do casal, Noga, que haviam sido sequestradas em casa, foram libertadas durante a primeira trégua, em novembro de 2023.

O corpo do segundo refém ainda está em processo de identificação. Segundo o balanço oficial israelense, 48 reféns continuam detidos em Gaza, dos quais 22 são presumivelmente vivos.

Enquanto a UNRWA, agência da ONU para refugiados palestinos, alerta que uma intensificação das operações militares israelenses pode forçar o deslocamento de até um milhão de pessoas, Israel anunciou nesta sexta-feira (29) o endurecimento do cerco à Faixa de Gaza, agora oficialmente classificada como "zona de combate perigosa".

A informação foi divulgada por meio de um comunicado do Exército israelense, que afirma que continuará apoiando os esforços humanitários na região, paralelamente às manobras e operações ofensivas em curso. A Defesa Civil de Gaza relatou 33 mortes no território palestino desde o amanhecer desta sexta-feira.

Há exatamente um mês, após uma campanha internacional para liberar a entrada de ajuda humanitária, Israel havia anunciado uma "pausa tática" nas operações militares, válida diariamente das 10h às 20h em três áreas: a cidade de Gaza, Al-Mawasi e Deir Al-Balah.

No domingo (31), o gabinete de segurança israelense deve voltar a discutir os planos de conquista da Faixa de Gaza. Enquanto isso, setores da extrema direita defendem a anexação progressiva do território palestino.

No meio da semana, o exército israelense declarou que a evacuação da cidade de Gaza é "inevitável", diante da decisão de assumir o controle da maior cidade do território, considerada um dos últimos redutos do Hamas. Para diversas organizações humanitárias, no entanto, esse plano é considerado irrealista e perigoso.

EUA negam vistos a autoridades palestinas

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (29), que se recusam a conceder vistos a membros da Autoridade Palestina antes da Assembleia Geral da ONU, marcada para setembro, onde a França defenderá o reconhecimento de um Estado palestino.

"O secretário de Estado, Marco Rubio, revoga e rejeita a concessão de vistos para membros da Organização para a Libertação da Palestina e da Autoridade Palestina antes da próxima Assembleia Geral das Nações Unidas", afirmou o Departamento de Estado em um comunicado.