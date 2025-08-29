Topo

Notícias

Irã executou mais de 840 pessoas desde o início do ano, denuncia ONU

29/08/2025 07h06

Mais de 800 pessoas foram executadas no Irã desde o início do ano, informou nesta sexta-feira a ONU, que denunciou o uso da pena capital como "ferramenta de intimidação por parte do Estado".

O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas afirmou ter observado "um aumento significativo no número de execuções durante o primeiro semestre de 2025".

"As autoridades iranianas executaram pelo menos 841 pessoas do início do ano até 28 de agosto de 2025", declarou a porta-voz do organismo da ONU, Ravina Shamdasani. Ela advertiu que "a situação real" pode ser "pior, dada a falta de transparência" da República Islâmica. 

Somente em julho, destacou a porta-voz do Escritório de Direitos Humanos, o Irã executou pelo menos 110 indivíduos, ou seja, o dobro do número registrado em julho de 2024.

"O número elevado de execuções denota um padrão sistemático de uso da pena de morte como ferramenta de intimidação por parte do Estado", disse a porta-voz.

Shamdasani lamentou em particular o recurso a execuções públicas no Irã e afirmou ter documentado sete casos do tipo desde o início do ano, o que descreveu como "uma afronta à dignidade humana".

A porta-voz acrescentou que, no momento, 11 pessoas estão próximas de uma execução iminente, incluindo seis acusados de rebelião armada por, supostamente, serem integrantes do grupo exilado opositor Mujahedines do Povo do Irã.

nl/rjm/avl/es/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Rússia diz que propostas ocidentais sobre segurança da Ucrânia são "unilaterais" e perigosas

Filha de gari morto em BH pede indenização de empresário e esposa delegada

Entenda o esquema do PCC, alvo da maior operação da história da PF

Israel recupera corpo do refém Ilan Weiss em Gaza, diz gabinete do primeiro-ministro

Naufrágio de barco de migantes na Mauritânia deixa 49 mortos

Moraes pede para que PGR se pronuncie sobre suspensão de denúncia contra Paulo Figueiredo

MP-SP desarticula plano do PCC para matar promotor de Justiça em Campinas

"Crime organizado no Brasil já não vive só do tráfico de drogas", diz especialista após megaoperação contra PCC

Irã executou mais de 840 pessoas desde o início do ano, denuncia ONU

Caixa conclui pagamento da parcela do Bolsa Família de agosto

Exército de Israel declara Cidade de Gaza 'zona de combate perigosa'