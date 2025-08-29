INSS de setembro: veja calendário com as datas de pagamento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. Os repasses seguirão a ordem do número final do benefício (ignorando o dígito verificador), preservando o formato já adotado para dar mais organização e previsibilidade ao processo.

O que aconteceu

Quem recebe até um salário mínimo terá os depósitos realizados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já os segurados com renda acima do piso nacional receberão seus valores entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS movimenta mais de 40 milhões de benefícios todos os meses. Desses, cerca de 28,2 milhões correspondem a pagamentos de até o salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que ganham acima desse valor.

Para identificar a data correta de saque, o beneficiário deve observar o penúltimo número de seu benefício, sempre desconsiderando o dígito após o traço. As informações detalhadas também estão disponíveis no portal e no aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha da plataforma Gov.br.

Em caso de dúvidas, é possível ligar para a Central 135, que dispõe de atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano em horário comercial.

Pelo Meu INSS, além de consultar o extrato de pagamento, o usuário pode conferir dados cadastrais e acessar outros serviços, utilizando a barra de pesquisa da plataforma.

Calendário de depósitos - até um salário mínimo

Final 1: 25/09

Final 2: 26/09

Final 3: 29/09

Final 4: 30/09

Final 5: 01/10

Final 6: 02/10

Final 7: 03/10

Final 8: 06/10

Final 9: 07/10

Final 0: 08/10

Calendário de depósitos - acima de um salário mínimo