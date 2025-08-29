INSS de setembro: veja calendário com as datas de pagamento
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. Os repasses seguirão a ordem do número final do benefício (ignorando o dígito verificador), preservando o formato já adotado para dar mais organização e previsibilidade ao processo.
O que aconteceu
Quem recebe até um salário mínimo terá os depósitos realizados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já os segurados com renda acima do piso nacional receberão seus valores entre 1º e 7 de outubro.
Atualmente, o INSS movimenta mais de 40 milhões de benefícios todos os meses. Desses, cerca de 28,2 milhões correspondem a pagamentos de até o salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que ganham acima desse valor.
Para identificar a data correta de saque, o beneficiário deve observar o penúltimo número de seu benefício, sempre desconsiderando o dígito após o traço. As informações detalhadas também estão disponíveis no portal e no aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha da plataforma Gov.br.
Em caso de dúvidas, é possível ligar para a Central 135, que dispõe de atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano em horário comercial.
Pelo Meu INSS, além de consultar o extrato de pagamento, o usuário pode conferir dados cadastrais e acessar outros serviços, utilizando a barra de pesquisa da plataforma.
Calendário de depósitos - até um salário mínimo
- Final 1: 25/09
- Final 2: 26/09
- Final 3: 29/09
- Final 4: 30/09
- Final 5: 01/10
- Final 6: 02/10
- Final 7: 03/10
- Final 8: 06/10
- Final 9: 07/10
- Final 0: 08/10
Calendário de depósitos - acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 01/10
- Finais 2 e 7: 02/10
- Finais 3 e 8: 03/10
- Finais 4 e 9: 06/10
- Finais 5 e 0: 07/10