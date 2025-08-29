Topo

Economia

INSS de setembro: veja calendário com as datas de pagamento

INSS abre calendário de pagamentos - Pinterest
INSS abre calendário de pagamentos Imagem: Pinterest
do UOL

Colaboração para o UOL

29/08/2025 04h30

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. Os repasses seguirão a ordem do número final do benefício (ignorando o dígito verificador), preservando o formato já adotado para dar mais organização e previsibilidade ao processo.

O que aconteceu

Quem recebe até um salário mínimo terá os depósitos realizados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já os segurados com renda acima do piso nacional receberão seus valores entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS movimenta mais de 40 milhões de benefícios todos os meses. Desses, cerca de 28,2 milhões correspondem a pagamentos de até o salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que ganham acima desse valor.

Para identificar a data correta de saque, o beneficiário deve observar o penúltimo número de seu benefício, sempre desconsiderando o dígito após o traço. As informações detalhadas também estão disponíveis no portal e no aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha da plataforma Gov.br.

Em caso de dúvidas, é possível ligar para a Central 135, que dispõe de atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano em horário comercial.

Pelo Meu INSS, além de consultar o extrato de pagamento, o usuário pode conferir dados cadastrais e acessar outros serviços, utilizando a barra de pesquisa da plataforma.

Calendário de depósitos - até um salário mínimo

  • Final 1: 25/09
  • Final 2: 26/09
  • Final 3: 29/09
  • Final 4: 30/09
  • Final 5: 01/10
  • Final 6: 02/10
  • Final 7: 03/10
  • Final 8: 06/10
  • Final 9: 07/10
  • Final 0: 08/10

Calendário de depósitos - acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 01/10
  • Finais 2 e 7: 02/10
  • Finais 3 e 8: 03/10
  • Finais 4 e 9: 06/10
  • Finais 5 e 0: 07/10

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Economia

Salário mínimo foi atualizado em 2025; veja valor do piso nacional

INSS de setembro: veja calendário com as datas de pagamento

Calendário do Bolsa Família 2025: veja datas de pagamento em setembro

Com expectativa de queda de juros, quais empresas da B3 se beneficiam mais?

Banco Genial diz que foi surpreendido por operação da PF e renuncia a fundo

Piscicultores afetados por tarifa dos EUA pedem estímulo ao mercado interno

Quando é o 5º dia útil de setembro? Veja até quando o salário deve cair

Letícia Casado: 'Diretora do Fed ganhou força no embate com Trump'

Ela largou os EUA, virou 'nômade' e hoje ganha R$ 37 mil com 20h por semana

STF nega recurso do governo contra exclusão de receitas do Judiciário do arcabouço fiscal

Lula diz que IR será votado na semana que vem, mas decisão é de Hugo Motta