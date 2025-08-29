'Inferno': Como foi o 1º dia da Estação Barra Funda como 'hub dos trilhos'

"Como faço para ir para Jundiaí?" As dúvidas eram constantes nas plataformas da Estação Palmeiras-Barra Funda na manhã e no final da tarde de ontem, primeiro dia de mudanças em duas das linhas que chegam ao terminal. O trajeto da linha 10-Turquesa ficou mais longo e o da linha 7-Rubi ficou mais curto. Agora, as linhas terminam no bairro da zona oeste.

O que aconteceu

Uma senhora, que preferiu não se identificar, classificou a lotação da estação como um inferno. "Eles fazem de tudo para 'desgraçar' ainda mais. Olha o inferno que está aqui", disse à reportagem, enquanto aguardava o trem no sentido Jundiaí, na linha 7-Rubi, por volta das 17h.

"Achei essa mudança péssima", afirmou o músico André Evaristo. Ele embarcava na Estação Perus, da Linha 7-Rubi, e seguia até a Luz para mudar para a Linha 1-Azul. Agora, tem que descer na Barra Funda para chegar ao destino.

Músico ainda reclama da quantidade de passageiros no novo terminal. "O trem já sai lotado. Antes, ia enchendo ao longo do caminho. O jeito é esperar um mais vazio", disse.

A lotação da plataforma variava de acordo com o fluxo dos trens Imagem: Pedro Vilas Boas/UOL

Ontem também foi o primeiro dia sem o Serviço 710, que ligava as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa em viagens diretas. "É desumano. Eles demoraram dez anos para facilitar nosso trabalho e, agora, sem uma justificativa plausível, mudam esse cenário", desabafou Felipe Silva. Ele foi obrigado a embarcar na Estação Franco da Rocha e mudar de linha na Barra Funda para seguir à Estação Santo André.

Felipe Silva, trabalhador da área de consórcios Imagem: Lorena Barros/UOL

Aumento nas vendas

Em meio às reclamações, comerciantes que trabalham dentro da estação Barra Funda veem as mudanças como oportunidade. Antônio Braga, que trabalha como atendente em uma sorveteria, estima um aumento mensal de 20% nas vendas.

Aumentou muito a quantidade de passageiros, afirma Braga. "Espero que esse crescimento nas vendas se reflita no aumento do nosso salário também", disse, aos risos.

Antônio Braga estima um aumento mensal de 20% nas vendas Imagem: Pedro Vilas Boas/UOL

Cauê Gimenez percebeu o aumento de passageiros, mas diz que a estação sempre foi um caos em horário de pico. "Vamos ver como vai ficar ao longo das semanas", observou.

Agentes da estação estavam espalhados pelas plataformas das linhas 10-Turquesa e 7-Rubi. Eles gritavam orientações e respondiam a dúvidas dos passageiros durante as duas horas em que o UOL esteve no local pela manhã e no fim da tarde.

Lotação da plataforma variava de acordo com o fluxo dos trens. Quando os dois trens chegavam ao mesmo tempo, os passageiros trocavam de composição rapidamente, sem intercorrências. Porém, se um trem da linha 7-Rubi chegava pouco após o outro trem partir, a espera até o próximo veículo era de filas grandes e insatisfação.

Entenda a mudança

Três linhas passaram a ter a estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, como ponto final. Na 11-Coral, a mudança aconteceu na segunda-feira. Ontem foi a vez das linhas 7-Rubi e 10-Turquesa. O projeto de mudança, segundo a CPTM, faz parte da "transição contratual da linha 7-Rubi para a concessionária TIC Trens". A empresa só assume as operações em 26 de novembro, mas já começou os testes.

Mudança acabou com a linha 710, que ligava a cidade de Jundiaí (ponto de partida da linha 7-Rubi) a Rio Grande da Serra (ponto da linha 10-Turquesa). Agora, os passageiros que quiserem seguir de um município para outro precisarão descer do trem e trocar de composição na Barra Funda.

CPTM diz que estação está preparada para o aumento de passageiros. A empresa não respondeu qual será o impacto das mudanças no fluxo de usuários da estação, mas afirmou que haverá reforço no quadro de funcionários para orientar os passageiros nos primeiros dias. Procurada para comentar a mudança, a Tic Trens recomendou procurar a CPTM.

Governo do Estado vê Estação Palmeiras-Barra Funda como novo "hub central do transporte sobre trilhos". A estação recebeu 165,1 mil pessoas em apenas um dia de maio deste ano. No mesmo mês, mais de 3,6 milhões de passageiros passaram pelo local, segundo dados disponibilizados pelo Metrô e levantados pelo UOL.