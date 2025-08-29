Topo

Indígenas do Vale do Javari serão atendidos por mutirão médico

29/08/2025 18h58

Entre esta sexta-feira (29) e o próximo dia 7 de setembro, um mutirão do programa Agora Tem Especialistas estará na Aldeia do Itacoai, no Vale do Javari, no Amazonas, para atender cerca de 1.317 indígenas isolados do povo Kanamari.  

A ação oferecerá consultas em oftalmologia, pediatria, ginecologia e infectologia, além de exames laboratoriais e de ultrassonografia. Em uma segunda etapa, serão oferecidas cirurgias oftalmológicas e atendimentos voltados à saúde da mulher. 

Notícias relacionadas:

Este é o terceiro mutirão indígena especializado promovido pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS). O objetivo é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias.  

No total, são cinco mutirões planejados, entre agosto e novembro, em territórios indígenas de difícil acesso nos estados do Amazonas, Acre e Mato Grosso. Neste mês, a iniciativa já somou 15,2 mil atendimentos na região do Alto e Médio Solimões. Os próximos Distritos Sanitários Especiais Indígenas a serem atendidos são Xavante (MT) e Alto Rio Juruá (AC).

