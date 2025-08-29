Topo

Notícias

Indicador de Incerteza da economia cai 2,5 pontos em agosto ante julho, aponta FGV

Rio

29/08/2025 10h46

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) teve queda de 2,5 pontos na passagem de julho para agosto, para 110,7 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na métrica de médias móveis trimestrais, o IIE-Br caiu 0,7 ponto.

"Após a alta registrada no mês anterior, o Indicador de Incerteza volta a recuar, num movimento de acomodação frente aos intensos ruídos provocados pelo anúncio do governo norte-americano das tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos", avaliou Anna Carolina Gouveia, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O IIE-Br é formado por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais da frequência de notícias com menção à incerteza; e o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões das previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA.

"A queda do componente de Mídia, com peso de 80% no indicador, reflete possivelmente a atuação do governo brasileiro - marcada por esforços diplomáticos, medidas econômicas para apoiar as empresas afetadas e a busca por novas alianças comerciais - contribuindo para reduzir parte das incertezas iniciais. Além disso, o maior esclarecimento sobre os setores e produtos efetivamente afetados pelas tarifas ajudou a mitigar as incertezas ao longo de agosto. Em contrapartida, o componente de Expectativas, com peso de 20% no IIE-Br, sinaliza um aumento da incerteza, com uma maior dispersão nas previsões para inflação, taxa Selic e câmbio", completou Anna Carolina.

O componente de Mídia caiu 3,8 pontos, para 112,1 pontos, contribuindo com -3,3 pontos para o IIE-Br do mês. O componente de Expectativas subiu 3,6 pontos, para 100,6 pontos, menor nível desde janeiro de 2015, contribuindo com 0,8 ponto para o índice de agosto.

A coleta do Indicador de Incerteza da Economia brasileira é realizada entre o dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês de referência.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Quem é o promotor Amauri Silveira Filho e por que PCC planejava matá-lo

Além de promotor, empresários e líder do PCC planejavam matar comandante da PM

Justiça interna adolescente acusado de ameaçar psicóloga após entrevista a Felca

Inflação nos EUA permanece estável em julho, em 2,6% em termos anuais

Passagem de nova carga gigante pela Dutra é adiada

Como outros países tentam proteger crianças na internet

Trump pede ao Congresso corte de quase US$ 5 bilhões de ajuda internacional

A angústia de milhares de detentos sem acusações ou sentença em El Salvador

Lula autoriza abertura de processo de Lei de Reciprocidade contra os EUA

Não vejo problema em Zema se candidatar à Presidência, diz Lula

Lula diz que Nikolas usou fake News do Pix para defender o crime organizado