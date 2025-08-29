Ibovespa renova máxima histórica e sobe no mês e na semana

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, renovando patamar recorde e estendendo a valorização observada na véspera, quando ultrapassou a marca dos 142 mil pontos pela primeira vez.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou em alta de 0,26%, a 141.422,26 pontos, novo recorde de fechamento. O recorde anterior era de 141.263,56 pontos, alcançado há quase dois meses, em 4 de julho.

No melhor momento do pregão desta sexta-feira, o índice chegou a 142.378,69 pontos, também renovando topo histórico intradia. Na mínima, foi a 141.000,04 pontos.

Na semana, o Ibovespa contabilizou ganho de 2,5%, fechando agosto com alta acumulada de 6,28%.

O volume financeiro na sessão somou R$23,17 bilhões, de uma média diária de R$22,86 bilhões no mês e R$23,97 bilhões no ano.

Segundo equipe do Itaú BBA, o índice poderá estender o movimento de alta em direção aos 150.000 e 165.000 pontos numa visão de médio prazo, após o desempenho da véspera.

"Do lado da baixa, o índice possui o suporte em 137.200 pontos. Abaixo deste, encontrará próximos suportes em 133.800 pontos e a região dos 131.500 pontos - importante no curto prazo em que encontramos a média móvel de 200 períodos", afirmaram em análise técnica Diário do Grafista.

Em Wall Street, os principais índices acionários fecharam no vermelho, com o S&P em queda em relação a recordes anteriores, pressionado pelas ações da Dell, Nvidia e de outras empresas ligadas à tecnologia de inteligência artificial.

Investidores também repercutiram na sessão as leituras de inflação nos Estados Unidos.

Os gastos do consumidor dos EUA, que respondem por mais de dois terços da atividade econômica, aumentaram 0,5% no mês passado, após alta revisada para cima de 0,4% em junho, em linha com previsão de economistas consultados pela Reuters.

Já o índice de preços PCE subiu 0,2% no mês passado, após um avanço não revisado de 0,3% em junho. Nos 12 meses até julho, o indicador avançou 2,6%, igualando o resultado de junho.

Para o head de research da Toro Investimentos, Lucas Carvalho, os dados da inflação norte-americana reforçam a expectativa em torno da próxima decisão de juros do Federal Reserve, em setembro, de olho num início do ciclo de cortes.

DESTAQUES

- RAIZEN PN fechou com alta de 7,34%, tendo saltado quase 12% no pico da sessão, com o anúcio de acordo da empresa para vender usinas Rio Brilhante e Passa Tempo, localizadas em Rio Brilhante (MS), por R$1,54 bilhão para a Cocal Agroindústria.

- VALE ON avançou 0,29%, tendo como pano de fundo o avanço dos futuros de minério de ferro na China, com o contrato janeiro na bolsa chinesa de Dalian encerrando as negociações diurnas em alta de 0,77%, a 787,5 iuans (US$110,10) a tonelada, com um ganho semanal de 2,3%. Na semana, a ação da Vale acumulou valorização de 1,4%.

- PETROBRAS PN subiu 0,55%, na contramão dos preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril sob o contrato Brent cedeu 0,73%, a US$68,12. PETROBRAS ON valorizou-se 0,81%. Fontes disseram à Reuters que a estatal tem considerado uma proposta da gestora de private equity IG4 Capital em assumir o controle da Braskem, hoje nas mãos da Novonor. BRASKEM PNA caiu 0,53%.

- MARFRIG ON subiu 5,37% e MINERVA ON teve acréscimo de 0,17%, devolvendo as perdas do início da sessão, registradas em meio a discordâncias contratuais entre as rivais do setor de carne bovina sobre uma transação entre as duas empresas. A Marfrig informou nesta sexta que o contrato para venda de determinadas instalações de abate no Uruguai para a Athn Foods, controlada da Minerva, foi encerrado devido ao não cumprimento de condições suspensivas exigidas antes do prazo. A Minerva disse que discorda da alegação e que o "contrato permanece em vigor". No setor, BRF ON subiu 3,62%.

- BANCO DO BRASIL ON avançou 1,62%, principal contribuição positiva para o Ibovespa, em dia favorável entre os bancos do índice. ITAÚ UNIBANCO PN subiu 0,37%, BRADESCO PN ganhou 0,24%, SANTANDER BRASIL UNIT fechou com elevação de 0,14% e BTG PACTUAL UNIT teve alta de 0,81%.