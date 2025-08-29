Ibovespa caminha para registrar ganhos no mês e na semana; Raízen sobe

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista avançava nesta sexta-feira, a caminho de registrar ganhos tanto na semana quanto no mês, ancorada no desempenho positivo das ações da Vale e com Raízen em destaque após a companhia vender duas usinas por R$1,54 bilhão.

Por volta das 11h20, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,52%, a 141.786,46 pontos, tendo oscilado a 141.829,01 pontos na máxima e 141.000,04 pontos na mínima até o momento. Na semana, o índice indicava acréscimo de 2,72%, em curso de encerrar agosto com alta mensal acumulada de 6,5%. O volume financeiro somava R$3,55 bilhões.

O avanço desta sexta, no entanto, é modesto em relação ao movimento da véspera, quando o índice fechou com alta de 1,32%, chegando a ultrapassar os 142 mil pontos pela primeira vez no melhor momento da sessão, renovando topo histórico intradia.

"O dia amanheceu um pouco mais cauteloso, eu diria que até com uma certa ressaca depois do movimento de ontem", avaliou a analista de renda variável Bruna Sene, da Rico.

Em Wall Street, os principais índices acionários operavam no vermelho, com investidores pesando os dados de inflação nos Estados Unidos, que não devem impedir o Federal Reserve de cortar a taxa de juros no próximo mês.

Os gastos do consumidor dos EUA, que respondem por mais de dois terços da atividade econômica, aumentaram 0,5% no mês passado, após um ganho revisado para cima de 0,4% em junho.

Já o índice PCE subiu 0,2% no mês passado, após um avanço não revisado de 0,3% em junho. Nos 12 meses até julho, o indicador avançou 2,6%, igualando o resultado de junho.

DESTAQUES

- RAIZEN PN subia 4,59%, após a maior processadora de cana-de-açúcar do mundo firmar acordo para vender as usinas Rio Brilhante e Passa Tempo, localizadas no município de Rio Brilhante (MS) e com capacidade instalada de aproximadamente 6 milhões de toneladas por safra, por R$1,54 bilhão para a Cocal Agroindústria.

- VALE ON avançava 0,34%, tendo como pano de fundo a alta dos contratos futuros de minério de ferro na China, com o contrato janeiro na bolsa chinesa de Dalian encerrando as negociações diurnas em alta de 0,77%, a 787,5 iuanes (US$110,10) a tonelada, com um ganho semanal de 2,3%. Na semana, a ação da Vale acumula valorização de 1,51%.

- PETROBRAS PN tinha alta de 0,71%, na contramão dos preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril sob o contrato Brent cedia 0,57%, a US$68,23. PETROBRAS ON valorizava-se 0,66%.

- MINERVA ON recuava 0,33% e MARFRIG ON tinha variação negativa de 0,04%, em meio a discordâncias contratuais entre as rivais do setor de carne bovina sobre uma transação entre as duas empresas. A Marfrig informou nesta sexta que o contrato para venda de determinadas unidades de abate no Uruguai para a Athn Foods, controlada da Minerva, foi encerrado devido ao não cumprimento de condições suspensivas exigidas antes do prazo. A Minerva disse que discorda da alegação e que o "contrato permanece em vigor".

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,23%, em dia positivo para bancos no Ibovespa. BANCO DO BRASIL ON avançava 0,62%, BRADESCO PN ganhava 0,12%, SANTANDER BRASIL UNIT tinha elevação de 0,6% e BTG PACTUAL UNIT subia 1,33%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)