Topo

Notícias

Homem negro é morto a tiros em supermercado de SP após tentar entrar com cachorro no local

São Paulo

29/08/2025 13h45

Um jovem artista negro de 29 anos foi morto a tiros na manhã de terça-feira, 26, por um segurança dentro de um supermercado de Santo André, no ABC paulista. Conforme publicações feitas nas redes sociais, a suspeita é que Felipe Moraes de Oliveira, morador da periferia da cidade, tentava entrar no estabelecimento quando foi impedido por um segurança que fazia "bico" no local. Após discussão, ele foi alvejado. Procurado, o Mercado Loyola não foi localizado.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que o autor do crime foi identificado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Santo André e permanece preso em cumprimento a prisão temporária. "Ele não possui qualquer vínculo com nenhuma força de segurança. As investigações prosseguem para o esclarecimento dos fatos."

Além do perfil Justiça por Felipe, entidades sociais como o Movimento Negro Unificado São Paulo também se manifestaram em defesa do jovem. Um protesto por justiça está marcado para as 18 horas desta sexta-feira, 29, no Mercado Loyola. A concentração será na Praça dos Carijós, Vila Linda, em Santo André.

Entenda o caso

Oliveira saiu de casa com seu cãozinho para comprar pães. No Supermercado Loyola, foi alvejado por um segurança que fazia "bico" no local.

"O disparo ocorreu, supostamente, após Felipe ser impedido de entrar por estar com seu cachorro. Mesmo sem oferecer risco, o segurança optou por atirar contra ele, já indefeso", cita publicação feita no perfil Justiça por Felipe.

Mesmo ferido, o jovem tentou amarrar seu cão em um poste e correu pedindo ajuda. "Buscou socorro em uma farmácia próxima, mas não resistiu e faleceu no local", disse a publicação. Seu animal de estimação foi resgatado por familiares.

Ele era artista visual, músico, artesão, percussionista e capoeirista. "Mais uma vida interrompida pelo racismo estrutural, pela violência policial e pelo descaso que atingem diariamente as periferias", completa a mensagem no perfil Justiça por Felipe.

