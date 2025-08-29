Topo

Haddad: Operação Carbono Oculto é esforço para assegurar segurança e justiça social

29/08/2025 16h34

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a parabenizar a equipe da Receita Federal pelo trabalho que resultou na Operação Carbono Oculto, ao participar nesta sexta-feira, 29, da apresentação do estudo "Retrato da Desigualdade e dos Tributos pagos no Brasil", elaborado pelo com economista francês Gabriel Zucman.

"Em um esforço para reforçar a segurança nacional e promover a justiça social, o governo brasileiro, através da Receita Federal, demonstrou um compromisso notável no combate ao crime organizado. Em colaboração com a Polícia Federal e o Ministério Público de dez Estados, a Receita Federal realizou uma operação de fiscalização que exemplifica o patriotismo e o apreço pelo País", disse o ministro.

De acordo com ele, a ação coordenada entre as instituições não apenas visou combater o crime organizado, mas também destacou a importância de uma legislação equilibrada que possa proporcionar maior justiça social no Brasil.

"Esse esforço é parte de um movimento mais amplo, que busca enfrentar problemas globais e promover uma convivência mais pacífica e harmoniosa, uma necessidade urgente em escala mundial", pontuou Haddad.

O Brasil, segundo o ministro, ao presidir o G20, teve a oportunidade de apresentar estudos que colocam em evidência a natureza multinacional desses desafios, afirmando que soluções globais são essenciais para assegurar a paz e harmonia global. "A colaboração no nível nacional reflete esse espírito de cooperação e busca por soluções abrangentes para problemas complexos."

*Este texto foi produzido com auxílio de IA, revisado e editado pela equipe da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

