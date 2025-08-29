Topo

Governo apresenta novo slogan e nova marca publicitária

29/08/2025

A nova marca do governo federal, com um novo slogan, foi apresentada nesta sexta-feira (29) durante encontro com servidores de órgãos e entidades do Sistema de Comunicação de Governo (Sicom), no Palácio do Planalto. As peças publicitárias trarão a frase "Governo do Brasil - Do lado do povo brasileiro" no lugar de "União e Reconstrução", adotada no início do governo.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira, explicou que o slogan anterior traduziu bem o espírito e os trabalhos dos primeiros anos do governo Lula.  

"Agora vivemos uma nova fase, em que o nosso país, nossa economia e conquistas da população vivem ameaças externas. Nosso objetivo é mostrar que esse governo tem lado. Do lado do povo brasileiro", disse Palmeira. 

Outra mudança na marca é a substituição da expressão "Governo Federal" por "Governo do Brasil". De acordo com o ministro, a mudança torna a linguagem mais simples e direta e permite à população se identificar melhor com o governo. 

A nova marca passará a ser utilizada a partir dos próximos dias em todas as peças publicitárias e de comunicação institucional dos órgãos e entidades vinculados ao Executivo Federal. 

A marca já havia sido apresentada aos ministros na reunião ministerial comandada pelo presidente Lula na última terça-feira (26). 

 

