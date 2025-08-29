Topo

Notícias

Gattuso inclui três estreantes em sua 1ª convocação como técnico da Itália

29/08/2025 14h55

O novo técnico da seleção italiana, Gennaro Gattuso, divulgou sua primeira lista de convocados nesta sexta-feira (29), na qual incluiu três estreantes para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra a Estônia, nos dias 5 e 8 de setembro, respectivamente.

Gattuso sucedeu em junho Luciano Spalletti, que comandava a 'Azzurra' desde agosto de 2023.

Os três novos rostos que ele convocou são o zagueiro Giovanni Leoni, de 18 anos (recém-contratado pelo Liverpool), o meio-campista Giovanni Fabbian (Bologna, 22 anos) e o atacante Francesco Pio Esposito (Inter de Milão, 20 anos). 

O goleiro Gianluigi Donnarumma, que perdeu a titularidade no Paris Saint-Germain, também aparece na lista de 28 convocados.

A Itália, que não se classificou para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia e nem para o Mundial de 2022 no Catar, tem muito em jogo nesta janela de setembro.

Em suas duas primeiras partidas na fase de grupos, em junho, sofreu uma derrota por 3 a 0 para a Noruega, o que acabou sendo fatal para Spalletti, e venceu a Moldávia por 2 a 0.

A Itália está agora em terceiro lugar no Grupo I, com três pontos, a nove da líder Noruega (12 pontos), que disputou duas partidas a mais. 

Gattuso, de 47 anos, fez parte da seleção da Itália que se sagrou tetracampeã mundial na Copa da Alemanha em 2006.

--- Lista de 28 jogadores convocados pela Itália para os jogos de setembro das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026:

Goleiros: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/FRA), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham/ING)

Defensores: Alessandro Bastoni (Inter de Milão), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal/ING), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter de Milão), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool/ING), Gianluca Mancini (Roma)

Meio-campistas: Nicolo Barella (Inter de Milão), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter de Milão), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolo Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle United/ING)

Atacantes: Francesco Pio Esposito (Inter de Milão), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid/ESP), Mateo Retegui (Al-Qadsiah/KSA), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)

jr/bm/dr/ma/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Eduardo diz a site que família Bolsonaro pode deixar PL se Tarcísio entrar

O que mudou na União Europeia dez anos depois da crise dos refugiados

Sabesp anuncia redução do volume de água retirado do Sistema Cantareira

Exposição sobre papel de poloneses na 2ª Guerra divide país

Autoridade Palestina pede que EUA reverta recusa em conceder vistos para reunião na ONU

Empresário é indiciado pela morte de gari em Belo Horizonte

Volta às aulas na França: educação afetiva e sexual nas escolas divide pais e mobiliza professores

Conab: clima em agosto favoreceu o desenvolvimento das lavoura

Maresca confirma contratação do argentino Garnacho pelo Chelsea

Certidão de óbito de Zuzu Angel, vítima da ditadura, é retificada pelo governo federal

Turquia encerra relações econômicas com Israel e fecha espaço aéreo para aviões militares