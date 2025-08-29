Gattuso inclui três estreantes em sua 1ª convocação como técnico da Itália

O novo técnico da seleção italiana, Gennaro Gattuso, divulgou sua primeira lista de convocados nesta sexta-feira (29), na qual incluiu três estreantes para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra a Estônia, nos dias 5 e 8 de setembro, respectivamente.

Gattuso sucedeu em junho Luciano Spalletti, que comandava a 'Azzurra' desde agosto de 2023.

Os três novos rostos que ele convocou são o zagueiro Giovanni Leoni, de 18 anos (recém-contratado pelo Liverpool), o meio-campista Giovanni Fabbian (Bologna, 22 anos) e o atacante Francesco Pio Esposito (Inter de Milão, 20 anos).

O goleiro Gianluigi Donnarumma, que perdeu a titularidade no Paris Saint-Germain, também aparece na lista de 28 convocados.

A Itália, que não se classificou para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia e nem para o Mundial de 2022 no Catar, tem muito em jogo nesta janela de setembro.

Em suas duas primeiras partidas na fase de grupos, em junho, sofreu uma derrota por 3 a 0 para a Noruega, o que acabou sendo fatal para Spalletti, e venceu a Moldávia por 2 a 0.

A Itália está agora em terceiro lugar no Grupo I, com três pontos, a nove da líder Noruega (12 pontos), que disputou duas partidas a mais.

Gattuso, de 47 anos, fez parte da seleção da Itália que se sagrou tetracampeã mundial na Copa da Alemanha em 2006.

--- Lista de 28 jogadores convocados pela Itália para os jogos de setembro das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026:

Goleiros: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/FRA), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham/ING)

Defensores: Alessandro Bastoni (Inter de Milão), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal/ING), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter de Milão), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool/ING), Gianluca Mancini (Roma)

Meio-campistas: Nicolo Barella (Inter de Milão), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter de Milão), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolo Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle United/ING)

Atacantes: Francesco Pio Esposito (Inter de Milão), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid/ESP), Mateo Retegui (Al-Qadsiah/KSA), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)

