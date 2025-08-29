Gari morto em BH: delegada sabia que marido usava arma dela, diz polícia

A delegada da Polícia Civil de Minas Gerais Ana Paula Lamego Balbino sabia que seu marido, o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, assassino confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes, usava constantemente sua arma de fogo, embora ele não tivesse permissão para manusear armamentos.

O que aconteceu

Ana Paula foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por "ceder" ou "emprestar" sua pistola ao marido. Delegada foi citada no mesmo inquérito que indiciou Renê pela morte de Laudemir. O caso foi remetido ao Ministério Público de Minas Gerais.

Não foi possível identificar se Ana Paula sabia do crime cometido pelo marido. A informação foi passada pelo delegado Evandro Radaello. Segundo ele, Renê "apagou várias mensagens" trocadas com a esposa no dia da morte de Laudemir, o que dificultou comprovar se ela sabia do crime antes da prisão dele.

Ana Paula omitiu informações para a Polícia Civil mineira. No dia em que Renê foi preso, em 11 de agosto, ela negou que o marido tivesse acesso às armas de fogo que ela guardava em casa, ainda de acordo com a própria polícia.

Renê mentiu para a polícia. Durante depoimento em que confessou o crime, ele alegou que só usou a arma de Ana Paula no dia em que matou o gari e que a esposa não sabia que ele havia pegado a pistola.

Se for condenada, Ana Paula pode pegar entre dois e quatro anos de detenção. A pena pode ser aumentada em 50% pelo fato de ela ser servidora pública.

Ana Paula está afastada do cargo por motivos de saúde. Ela deixou de exercer a função em 13 de agosto, dois dias depois da prisão do marido. A delegada também deletou perfis que mantinha nas redes sociais e ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto. A Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais também instaurou procedimento administrativo contra ela.

O UOL não conseguiu contato com o advogado Leonardo Avellar, responsável pela defesa de Ana Paula. O espaço segue aberto para manifestação.

Indiciamento

Renê responderá por três crimes: homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e meios que impediram a defesa da vítima, ameaça contra a motorista do caminhão de lixo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Juntas, as penas somam cerca de 35 anos de prisão.

Defesa de Renê pede reconstituição do crime. Procurado pelo UOL, o advogado Bruno Silva Rodrigues disse que só irá se manifestar após o MP-MG analisar o pedido.

Renê pesquisou pelo celular quais seriam as consequências do crime. A ação contradiz a afirmação dele de que não sabia que havia cometido o crime de homicídio, de acordo com os policiais.

Entenda o caso

Laudemir de Souza Fernandes era gari e trabalhava há cerca de sete anos na Localix Serviços Ambientais Imagem: Cedido ao UOL

Renê confessou que matou Laudemir após discussão de trânsito. O gari estava em horário de trabalho quando o empresário passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo.

Empresário discutiu com a motorista do caminhão de lixo, e Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega. O empresário pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. O coletor foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

Renê fugiu e foi preso enquanto treinava em uma academia de luxo. A prisão ocorreu horas depois do assassinato, no bairro Estoril, área de alto padrão da capital mineira.

Acusado alegou que pegou a arma da esposa para garantir a própria segurança no caminho até a empresa onde trabalhava, em Betim. No depoimento em que confessou o crime, ele relatou que no dia do ocorrido saiu de casa e pegou a pistola calibre .380 da mulher sem que ela percebesse.

Empresário afirmou que aquela "foi a primeira vez" que pegou a arma. No depoimento, ele justifica que pegou a pistola "pelo fato de estar indo para local perigoso e que não conhecia muito bem as vias" para chegar até a sede da empresa e que, por ser natural do Rio de Janeiro, se disse receoso de andar desarmado.

À polícia, ele contou que usaria a arma para proteção pessoal, porque estava muito tenso. Renê disse que não pensou que teria acertado o tiro em Laudemir e afirmou estar arrependido "por ter jogado fora a vida da vítima, dele [mesmo], atrapalhado a vida da esposa, do filho [que ele tem com outra mulher] e da família da vítima".

Filha de 15 anos de Laudemir acionou a Justiça contra Renê e Ana Paula para pedir indenização. A adolescente quer indenização por danos morais pela morte do pai, que o casal pague os custos do tratamento psicológico dela em razão do dano sofrido, além do pagamento de pensão vitalícia.