'Fintechs não podem ser demonizadas', avalia economista

As fintechs desempenham papel fundamental na inovação e concorrência bancária, mas é crucial evitar que se tornem vias de acesso para o crime organizado, analisou o economista Teco Medina no UOL News, do Canal UOL. Ele destacou que a recente operação da PF foi bem-vinda, mas alertou para riscos de sufocar o setor com excesso de regulação.

O debate ganhou força após a operação Carbono Oculto, que revelou o uso de fintechs pelo PCC para lavar bilhões de reais, levando o governo a equiparar as regras dessas empresas às dos bancos tradicionais. Agora, autoridades buscam equilibrar fiscalização rigorosa e estímulo à inovação financeira.

É um assunto complexo e acho que a gente precisa dividir aqui em duas frentes. Primeiro, é espetacular essa operação, todo mundo apoia, todo mundo é a favor disso. [...] A gente não quer o crime organizado na economia real, na vida das pessoas, mais do que já está hoje.

Teco Medina, economista

Sobre as fintechs, a minha única preocupação no primeiro momento é a gente não ter aquele ditado de jogar a água suja com tudo dentro, com todas as coisas. As fintechs têm uma importância muito grande para o ecossistema dela, a gente tem uma concorrência muito grande no sistema bancário brasileiro, é importante para o consumidor, é importante para o país o surgimento de fintechs para que a gente aumente a concorrência, a concorrência que traz inovação, traz disrupção, que traz preço baixo para as coisas.

Teco Medina, economista

Medina reforça que as fintechs não podem ser demonizadas e que a regulação deve ser feita com cautela para não prejudicar pequenas empresas inovadoras.

O importante é que a gente não demonize fintechs. Não são todas as fintechs que estão nesse bolo, não é... É como em qualquer setor da economia, tem gente fazendo certo, tem gente fazendo bem, tem gente fazendo a coisa errada. porque eu defendo muito as fintechs, eu acho que elas são muito importantes para o ecossistema todo e para a concorrência e no final do dia para nós, clientes e consumidores. Teco Medina, economista

Veja a íntegra do programa: