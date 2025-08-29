Fertilizantes Heringer anuncia renúncias de diretor presidente e de CFO

Topo

São Paulo, 29 - A Fertilizantes Heringer anunciou na quinta-feira, 28, em fato relevante, a renúncia de Rodrigo Horta Dias de Oliveira aos cargos de diretor presidente e de vice-presidente do conselho de administração, com efeito a partir de 29 de agosto. A renúncia ocorre pouco menos de dois meses após Oliveira ter assumido os cargos. Em sua substituição, o conselho de administração elegeu Sergio Longhi Castanheiro para os cargos de diretor presidente e de vice-presidente do conselho. Ele vai ocupar os cargos até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO), a ocorrer no ano de 2027, disse a companhia.A Heringer anunciou também a renúncia do diretor financeiro e de relações com investidores, Fausto Pereira Goveia, que será substituído por Gustavo Oubinha Barreiro. Sergio Longhi Castanheiro é formado em Química pela Unesp e mestre em Engenharia Química pela USP. Com mais de 17 anos de experiência no agronegócio, Castanheiro, anteriormente, liderou as operações de Mistura e Distribuição da EuroChem Brasil e operações industriais na Yara.Já Gustavo Oubinha Barreiro trabalhou como sócio-fundador na Pawa Finance de 2015 a 2025, e como diretor estatutário e diretor executivo no Rabobank Brasil de 2002 a dezembro de 2014, onde foi responsável pela licença de banco de investimento do banco junto ao Banco Central. Graduado em Direito pela UFBA, mestre pela University of East Anglia, pós-graduado pela FGV, educação executiva pela HBS, Insead e Chicago Booth.Além disso, a Heringer informou que Aleksandr Benke deixou o cargo de presidente do conselho de administração da companhia e que Rafael Perez Vieira César deixou o cargo de membro efetivo do conselho. Eles serão substituídos, respectivamente, por Nikolay Vasilchikov e Andrey Serebrennikov.Por fim, a Heringer disse que Anton Slavnov e Maicon Luiz Cossa deixaram os cargos de diretor comercial e diretor de operações da companhia, respectivamente. Esses cargos permanecerão vagos, disse a empresa.

