Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,26%
Pontos: 141.422,26
Máxima de +0,94% : 142.379 pontos
Mínima de -0,03% : 141.000 pontos
Volume: R$ 23,17 bilhões
Variação em 2025: 17,57%
Variação no mês: 6,28%
Dow Jones: -0,2%
Pontos: 45.544,88
Nasdaq: -1,15%
Pontos: 21.455,55
Ibovespa Futuro: +0,33%
Pontos: 144.170
Máxima (pontos): 144.755
Mínima (pontos): 142.870
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,51
Variação: +0,42%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,08
Variação: +0,49%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,84
Variação: +0,3%
Ambev ON
Preço: R$ 12,44
Variação: +1,55%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,71
Variação: +0,69%
Vale PNA
Preço: R$ 55,50
Variação: +0,18%
BRF SA ON
Preço: R$ 20,66
Variação: +3,77%
Vale ON
Preço: R$ 55,50
Variação: +0,18%
Itausa PN
Preço: R$ 11,23
Variação: +0,45%
Global 40
Cotação: 744,546 centavos de dólar
(28/8/2025)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4210
Venda: R$ 5,4220
Variação: +0,29%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,55
Venda: R$ 5,65
Variação: +0,02%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4258
Venda: R$ 5,4264
Variação: +0,28%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5200
Venda: R$ 5,6210
Variação: -0,16%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,4260
Variação: +0,11%
- Euro
Compra: US$ 1,1683 (às 18h00)
Venda: US$ 1,1688 (às 18h00)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3420
Venda: R$ 6,3440
Variação: +0,44%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4800
Venda: R$ 6,5710
Variação: -0,06%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.516,10 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,2%