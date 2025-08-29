Topo

'Deixa bem cremoso': mixer sucesso em vendas está com 22% de desconto

Quem é fã de um bebidas cremosas, seja um cappuccino ou um chocolate quente, se interessar pelo desconto de hoje: o mixer multiuso da Black+Decker está com 22% off. O aparelho registrou mais de 5 mil vendas só no mês passado na Amazon.

O misturador funciona com pilha e é feito de aço inoxidável. Confira a seguir mais informações sobre ele e o que diz quem já comprou:

O que diz a Black+Decker sobre ele?

Além das bebidas como café e chocolate, pode ser usado para misturar vitaminas e molhos;

Compacto, pode ser levado para qualquer lugar;

É feito de aço inoxidável;

Sem fio, é só apertar o botão para usar;

Precisa de pilhas para funcionar;

Fácil de limpar e promete ser resistente.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o produto tem mais de 19 mil avaliações com nota média de 4,6 (de um máximo de 5). Confira algumas opiniões de quem já comprou um:

Faz uma ótima espuma no leite, deixando bem cremoso. O capuccino nunca mais foi mesmo depois desse misturador! Indico demais! Foi um ótimo achado! Daniele Quintanilha

Produto é muito bom, mistura Whey, capuccino, ovomaltine, tudo com facilidade. No primeiro uso até entornei o leite porque criou uma onda na caneca. Bem melhor que os genericos baratinhos que levam uma vida para bater e ainda deixam pelotas. Carlos Alves

Ótimo produto, atendeu as minhas necessidades. Uso para o café capuccino e o resultado é ótimo. Camila

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores dizem que o produto é frágil e tem menos potência do que esperavam.

Não recomendo o produto. Não tem potência. Eu esperava que pela marca ele seria melhor. Dina Bueno

O produto chegou em perfeitas condições. Ao ligar, notei que o giro é fraco e o produto frágil. Comprei apenas para mexer o whey, mas ainda não o dissolve por completo, a não ser que eu fique um tempão batendo. Pra mim não valeu a pena. Jéssica Cristine N. Ribeiro

O produto depois de 3 meses de uso conforme instruções apresentou defeito no funcionamento. Ele nao gira assim que liga, tem que forçar manualmente e mesmo assim não tem a mesma força de antes. Silmara

*Com informações de texto publicado em 26/08/2023.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

