É falso que Trump tenha dito que vai acionar a Interpol contra Moraes

É falso que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha afirmado que vai acionar a Interpol para incluir o ministro do STF Alexandre de Moraes na lista de alerta vermelho por supostamente violar a Lei Magnitsky.

Para ser incluído na lista é necessário ser alvo de um mandado de prisão ou decisão judicial, o que não é o caso do ministro. Também não há evidência de que ele tenha violado as sanções das quais é alvo, instituídas pela lei americana.

O que diz o post

Uma imagem do presidente dos EUA é compartilhada com o seguinte texto sobreposto: Donald Trump informou que irá acionar a Interpol para que Moraes e todos os aliados no STF sejam penalizados por violarem a lei Magnitsky. Ninguém está acima da lei. "Não vou deixar o Brasil virar a Venezuela!".

Por que é falso

Não há evidência da suposta declaração de Trump. Em buscas por notícias no Google em português (aqui) e em inglês (aqui) não foi possível encontrar qualquer registro que corrobore a alegação da publicação enganosa.

Moraes não é alvo de mandado de prisão dos Estados Unidos. Para ser incluída na lista de alerta vermelho da Interpol, a pessoa deve ser considerada procurada com base em um mandado de prisão ou decisão judicial. Esse alerta não equivale a um mandado de prisão internacional. Cada país decide, conforme suas leis, se prenderá a pessoa procurada e como procederá legalmente. A Interpol não possui autoridade para exigir prisões.

Ministro não consta entre os procurados. A lista pode ser acessada no site da Interpol e é possível refinar a busca por nome, nacionalidade, gênero, país em que a pessoa é procurada, idade (veja aqui). Na lista, constam apenas três brasileiros que são procurados pelos EUA, todos por acusações envolvendo crimes sexuais.

Até o momento, apenas Moraes foi sancionado pela Lei Magnistsky. Ao contrário do que afirma a publicação, outros ministros do STF não foram alvo de sanção pela referida lei, e também não há registro de que Moraes tenha violado ou tentado violar as sanções impostas. A medida prevê bloqueio de bens, contas bancárias e cartões de instituições americanas por tempo indeterminado.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 3.000 curtidas.

Conteúdo similar também foi verificado por Aos Fatos, Estadão Verifica e Lupa.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news