Moraes não foi condenado nos EUA; porta-voz comentava Lei Magnitsky

Não é verdade que o ministro do Supremo Alexandre de Moraes tenha sido condenado nos Estados Unidos.

Publicações usam uma declaração do porta-voz do Departamento de Estado dos EUA sobre as sanções da Lei Magnitsky contra Moraes com legenda e data falsas.

O que diz o post

O vídeo da declaração do porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Tommy Pigott, sobre a sanção contra Moraes é compartilhado com uma legenda enganosa que diz o seguinte: "Hoje 26-08-25 URGENTE. Moraes foi condenado. Pronunciamento oficial sobre os crimes de Moraes contra os EUA"

Por que é falso

Moraes não tem condenação nos Estados Unidos. Em uma busca no Google por notícias sobre a suposta condenação de Moraes não foi possível encontrar nenhum registro que corrobore a alegação do post enganoso, nem em português (aqui) nem em inglês (aqui).

Declaração do porta-voz Tommy Pigott aconteceu no dia 31 de julho. O vídeo está disponível nas redes e no site do Departamento de Estado dos EUA (aqui e abaixo). Pigott falou sobre as sanções via Lei Magnitsky contra Moraes. "Nossas ações são um aviso para aqueles que estão pisoteando os direitos fundamentais de seus cidadãos: togas judiciais não podem protegê-lo", disse.

Sanções contra Moraes. O magistrado foi incluído na lista de sancionados pela Lei Magnitsky no dia 30 de julho. A medida prevê bloqueio de bens, contas bancárias e cartões de instituições americanas por tempo indeterminado. No dia 18 de julho, o Departamento de Estado dos EUA anunciou a revogação do visto de Alexandre de Moraes e de outros sete ministros do Supremo.

