Topo

Notícias

Moraes não foi condenado nos EUA; porta-voz comentava Lei Magnitsky

29.ago.2025 - Posts usam pronunciamento de Tommy Pigott do dia 31 de julho - Arte/UOL sobre Reprodução Facebook
29.ago.2025 - Posts usam pronunciamento de Tommy Pigott do dia 31 de julho Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Facebook
Isabela Aleixo
do UOL

Do UOL, no Rio

29/08/2025 16h36

Não é verdade que o ministro do Supremo Alexandre de Moraes tenha sido condenado nos Estados Unidos.

Publicações usam uma declaração do porta-voz do Departamento de Estado dos EUA sobre as sanções da Lei Magnitsky contra Moraes com legenda e data falsas.

O que diz o post

O vídeo da declaração do porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Tommy Pigott, sobre a sanção contra Moraes é compartilhado com uma legenda enganosa que diz o seguinte: "Hoje 26-08-25 URGENTE. Moraes foi condenado. Pronunciamento oficial sobre os crimes de Moraes contra os EUA"

Por que é falso

Moraes não tem condenação nos Estados Unidos. Em uma busca no Google por notícias sobre a suposta condenação de Moraes não foi possível encontrar nenhum registro que corrobore a alegação do post enganoso, nem em português (aqui) nem em inglês (aqui).

Declaração do porta-voz Tommy Pigott aconteceu no dia 31 de julho. O vídeo está disponível nas redes e no site do Departamento de Estado dos EUA (aqui e abaixo). Pigott falou sobre as sanções via Lei Magnitsky contra Moraes. "Nossas ações são um aviso para aqueles que estão pisoteando os direitos fundamentais de seus cidadãos: togas judiciais não podem protegê-lo", disse.

Sanções contra Moraes. O magistrado foi incluído na lista de sancionados pela Lei Magnitsky no dia 30 de julho. A medida prevê bloqueio de bens, contas bancárias e cartões de instituições americanas por tempo indeterminado. No dia 18 de julho, o Departamento de Estado dos EUA anunciou a revogação do visto de Alexandre de Moraes e de outros sete ministros do Supremo.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 1.000 compartilhamentos.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

AGU quer cobrar Bolsonaro e Eduardo por custos de escritório nos EUA contra sanções

Trump segue trabalhando para organizar reunião entre Putin e Zelensky (Casa Branca)

FGVAgro: agroindústria tem em junho o pior desempenho para o mês desde 2019

Gonet contraria PF e diz que não vê necessidade de policiais dentro da casa de Bolsonaro

Criado na COP21, Global Solar Council (GSC) vai comemorar uma década na COP30

Homem é condenado a 456 anos de prisão por estupro da filha de 10 anos com transmissões online

AtlasIntel: Pacheco e Nikolas lideram disputa pelo governo de MG; Lula e Zema têm rejeição

Moraes não foi condenado nos EUA; porta-voz comentava Lei Magnitsky

Dino proíbe novos alunos em faculdade municipal que atue fora de sua cidade

É falso que Trump tenha dito que vai acionar a Interpol contra Moraes

Cremonese vence Sassuolo e assume liderança do Italiano