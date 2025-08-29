'Expelliarmus': make inspirada em Harry Potter tem novos itens e 20% off

A linha de maquiagem e skincare da Quem Disse, Berenice? em colaboração com o universo de Harry Potter ganhou novos integrantes. Entre eles, o desodorante corporal Aula de Feitiços e o iluminador rosado O Pomo de Ouro.

E para os fãs da história mais uma boa notícia: os produtos que já faziam parte da linha ganharam desconto de até 20%. Confira abaixo alguns dos novos produtos e dos itens em oferta de hoje

Novos produtos

Com ação desodorante e fragrância floriental gourmand

Possui textura cremosa e hidrata a pele por até 48 horas

Conta com micropartículas douradas que dão brilho à pele

Pode ser usado como iluminador, sombra ou no corpo

Promete aparência suave e luminosidade intensa para diversos tons de pele

Fórmula contém pérolas irisdescentes que refletem e textura amanteigada

Combos com desconto

O kit com dois delineadores promete durabilidade de até 7h e efeito 3D (brilhante e reflexivo) cada, segundo a marca

Cores prata e dourado

Permite desenhar traços finos

Body splash com notas frutais e toque amadeirado

Hidratante facial com textura leve e acabamento aveludado

Loção iluminadora promete hidratar pele por 48h

Paleta com 36 sombras de alta pigmentação, além de seis cores multifuncionais

luminador com brilho fino

Textura cremosa

Hidrata os lábios além de dar uma cor suave

