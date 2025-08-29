'Expelliarmus': make inspirada em Harry Potter tem novos itens e 20% off
A linha de maquiagem e skincare da Quem Disse, Berenice? em colaboração com o universo de Harry Potter ganhou novos integrantes. Entre eles, o desodorante corporal Aula de Feitiços e o iluminador rosado O Pomo de Ouro.
E para os fãs da história mais uma boa notícia: os produtos que já faziam parte da linha ganharam desconto de até 20%. Confira abaixo alguns dos novos produtos e dos itens em oferta de hoje
Novos produtos
- Com ação desodorante e fragrância floriental gourmand
- Possui textura cremosa e hidrata a pele por até 48 horas
- Conta com micropartículas douradas que dão brilho à pele
- Pode ser usado como iluminador, sombra ou no corpo
- Promete aparência suave e luminosidade intensa para diversos tons de pele
- Fórmula contém pérolas irisdescentes que refletem e textura amanteigada
Combos com desconto
- O kit com dois delineadores promete durabilidade de até 7h e efeito 3D (brilhante e reflexivo) cada, segundo a marca
- Cores prata e dourado
- Permite desenhar traços finos
- Body splash com notas frutais e toque amadeirado
- Hidratante facial com textura leve e acabamento aveludado
- Loção iluminadora promete hidratar pele por 48h
- Paleta com 36 sombras de alta pigmentação, além de seis cores multifuncionais
- luminador com brilho fino
- Textura cremosa
- Hidrata os lábios além de dar uma cor suave
