'Expelliarmus': make inspirada em Harry Potter tem novos itens e 20% off

Loção iluminadora passa a fazer parte da linha, que já contava com itens como a paleta multifuncional - Divulgação
Loção iluminadora passa a fazer parte da linha, que já contava com itens como a paleta multifuncional Imagem: Divulgação
Colaboração ao Guia de Compras UOL

29/08/2025 14h30

A linha de maquiagem e skincare da Quem Disse, Berenice? em colaboração com o universo de Harry Potter ganhou novos integrantes. Entre eles, o desodorante corporal Aula de Feitiços e o iluminador rosado O Pomo de Ouro.

E para os fãs da história mais uma boa notícia: os produtos que já faziam parte da linha ganharam desconto de até 20%. Confira abaixo alguns dos novos produtos e dos itens em oferta de hoje

Novos produtos

  • Com ação desodorante e fragrância floriental gourmand
  • Possui textura cremosa e hidrata a pele por até 48 horas
  • Conta com micropartículas douradas que dão brilho à pele

  • Pode ser usado como iluminador, sombra ou no corpo
  • Promete aparência suave e luminosidade intensa para diversos tons de pele
  • Fórmula contém pérolas irisdescentes que refletem e textura amanteigada

Combos com desconto

  • O kit com dois delineadores promete durabilidade de até 7h e efeito 3D (brilhante e reflexivo) cada, segundo a marca
  • Cores prata e dourado
  • Permite desenhar traços finos

  • Body splash com notas frutais e toque amadeirado
  • Hidratante facial com textura leve e acabamento aveludado
  • Loção iluminadora promete hidratar pele por 48h

  • Paleta com 36 sombras de alta pigmentação, além de seis cores multifuncionais
  • luminador com brilho fino

  • Textura cremosa
  • Hidrata os lábios além de dar uma cor suave

