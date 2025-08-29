Topo

Exército israelense recupera restos mortais de dois reféns em Gaza

29/08/2025 09h07

O Exército israelense anunciou, nesta sexta-feira (29), que recuperou os corpos de dois reféns mortos na Faixa de Gaza desde o ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023 e os trouxe de volta ao país. 

"A FDI (Exército de Israel) recuperou o corpo de Ilan Weiss e os restos mortais de outro refém, cuja identidade ainda não foi revelada, durante uma operação militar na Faixa de Gaza", confirmaram os militares em um comunicado. 

Weiss, de 55 anos, morador do kibutz Beeri, no leste de Gaza, morreu no ataque do movimento islamista palestino a Israel, e seu corpo foi posteriormente transportado para a Faixa. 

Sua esposa, Shiri, e uma de suas filhas, Noga, que haviam sido sequestradas em casa, foram libertadas durante a primeira trégua no conflito, em novembro de 2023. O kibutz confirmou a morte de Weiss no início de 2024. 

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou suas condolências às famílias dos dois reféns falecidos e reiterou que "a campanha para trazer todos os reféns de volta continua". 

Das 251 pessoas sequestradas pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, 47 permanecem na Faixa de Gaza e acredita-se que cerca de 20 ainda estejam vivas.

