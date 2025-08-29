Ex-motorista da socialite Regina Lemos é preso após meses foragido

O ex-motorista da socialite Regina Lemos Gonçalves, que estava foragido desde novembro do ano passado, foi encontrado e preso hoje pela Polícia Militar do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Os policiais encontraram José Marcos Chaves Ribeiro, 53, em uma propriedade que seria da socialite. Ele estava escondido no bairro São Conrado, na capital fluminense.

Em dezembro de 2023, os vizinhos de Regina no famoso edifício Chopin, em Copacabana, deram falta dela. A socialite e seus familiares afirmam que ela estava sendo mantida em cárcere privado pelo motorista.

Ribeiro morava com ela desde 2011. Era tido como namorado da socialite, mas, à Justiça, Regina disse que nunca teve envolvimento amoroso com ele, apenas permitiu que ele morasse na casa dela.

A socialite teria escapado dele em janeiro. Conseguiu fugir com a roupa do corpo e, segundo testemunhas, tinha hematomas nos braços. Ela procurou ajuda na casa de um irmão.

Regina o acusa de outros crimes. Tentativa de feminicídio, violência doméstica e psicológica, furto e ameaça também teriam sido praticados por Ribeiro. Também há uma medida protetiva em vigor em favor da socialite, impedindo que o ex-mtoroista se aproxime dela.