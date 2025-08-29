Topo

Notícias

EUA prorrogam parte de isenções à China

São Paulo

29/08/2025 07h15

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) publicou no Federal Register, o diário oficial americano, a decisão de estender novamente, de 31 de agosto para 29 de novembro, certas exclusões tarifárias concedidas a produtos chineses no âmbito da investigação da Seção 301, conjunto de medidas criadas para pressionar a China em disputas sobre transferência de tecnologia e direitos de propriedade intelectual.

Em junho, foram prorrogadas 178 exclusões até 31 de agosto de 2025 e, agora, o órgão determinou uma prorrogação adicional de 90 dias. De acordo com o texto, "o USTR determinou que uma nova extensão adicional de 90 dias (até 29 de novembro) é apropriada".

O documento especifica ainda que a alteração passa a valer a partir de segunda-feira.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Dívida pública bruta do Brasil fica em 77,6% do PIB em julho, mostra BC

Brasileiros querem regras para ambientes digitais, revela pesquisa

Eduardo Bolsonaro pede a Motta para exercer mandato dos EUA

Israel encerra corredor humanitário em Gaza: 'Zona de combate'

Tribunal tailandês destitui premiê Paetongtarn Shinawatra por violação ética

PIB da Índia avança 7,8% no segundo trimestre

Rússia diz que propostas ocidentais sobre segurança da Ucrânia são "unilaterais" e perigosas

Filha de gari morto em BH pede indenização de empresário e esposa delegada

Da cana-de-açúcar à Faria Lima: entenda ponto a ponto o esquema do PCC para lavar dinheiro

Israel recupera corpo do refém Ilan Weiss em Gaza, diz gabinete do primeiro-ministro

Naufrágio de barco de migantes na Mauritânia deixa 49 mortos