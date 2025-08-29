EUA negam vistos a autoridades palestinas antes da Assembleia Geral da ONU

(Reuters) - Os Estados Unidos estão negando e revogando vistos de membros da Organização para a Libertação da Palestina e da Autoridade Palestina antes da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro, informou o Departamento de Estado dos EUA em um comunicado na sexta-feira.

As restrições significam que o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, provavelmente não poderá viajar a Nova York para fazer um discurso na reunião anual, como costuma fazer.

A medida ocorre após a imposição de sanções dos EUA a autoridades da Autoridade Palestina e membros da Organização para a Libertação da Palestina em julho, mesmo quando outras potências ocidentais avançam para reconhecer a condição de Estado palestino.

Em comunicado, o Departamento de Estado disse que a missão da Autoridade Palestina na ONU não seria incluída nas restrições, sem entrar em detalhes.

