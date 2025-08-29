Topo

Notícias

EUA negam vistos a autoridades palestinas antes da Assembleia Geral da ONU

29/08/2025 12h16

(Reuters) - Os Estados Unidos estão negando e revogando vistos de membros da Organização para a Libertação da Palestina e da Autoridade Palestina antes da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro, informou o Departamento de Estado dos EUA em um comunicado na sexta-feira.

As restrições significam que o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, provavelmente não poderá viajar a Nova York para fazer um discurso na reunião anual, como costuma fazer.

A medida ocorre após a imposição de sanções dos EUA a autoridades da Autoridade Palestina e membros da Organização para a Libertação da Palestina em julho, mesmo quando outras potências ocidentais avançam para reconhecer a condição de Estado palestino.

Em comunicado, o Departamento de Estado disse que a missão da Autoridade Palestina na ONU não seria incluída nas restrições, sem entrar em detalhes.

(Reportagem de Ryan Patrick Jones em Toronto)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Bolsonaro usa chapéu do 'viking do Capitólio' em capa; quem é o americano?

Mais de 3 mil se inscrevem para assistir ao julgamento de Bolsonaro no STF

Justiça britânica levanta proibição de alojar imigrantes em hotel

CMN libera cooperativas de crédito a captarem DIR por centrais durante safra

New York Times não noticiou investigação de Trump contra Eduardo Bolsonaro

Putin visitará a Índia em dezembro, segundo o Kremlin

Lula diz que não acompanhará julgamento de Bolsonaro: 'tenho coisa melhor para fazer'

Brasil e China firmam acordo de pré-listing para exportação de sorgo

Eduardo Bolsonaro pede para exercer mandato nos EUA, mas lei não permite

Associação vê 'afronta' em uso da pandemia em pedido de Eduardo Bolsonaro

Ao chamar setor privado, presidência da COP30 destaca 30 objetivos centrais