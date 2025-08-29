Topo

Notícias

Etanol e diesel sobem em agosto em São Paulo, mostra pesquisa; gasolina aditivada cai

São Paulo

29/08/2025 17h04

Os preços dos combustíveis apresentaram comportamentos distintos na cidade de São Paulo em agosto, segundo levantamento do Sem Parar, plataforma de soluções para carros. No mesmo mês em que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) apontou deflação de 0,14%, após avanço de 0,33% em julho, observou-se avanço nos valores do etanol e diesel, e queda no preço da gasolina.

O diesel comum liderou a alta com aumento de 1,3% e passou de R$6,10 para R$6,18 e o aditivado avançou 0,7% indo de R$ 6,14 para R$ 6,18. Tanto o etanol comum quanto o aditivado registraram leve alta de 0,6%. O preço do comum subiu de R$ 3,91 para R$ 3,93, enquanto o aditivado foi de R$ 4,49 para R$ 4,52.

A gasolina aditivada teve queda de 0,5%, passando de R$ 6,49 para R$ 6,46. Seguida pela gasolina comum que não registrou variação mantendo R$ 5,93.

Preços variam entre as regiões

O levantamento do Sem Parar também mostrou variação nos preços de combustíveis entre diferentes regiões da capital paulista em agosto, com diferenças de até R$ 0,83 por litro entre as zonas Norte, Sul, Leste e Oeste.

O diesel aditivado registrou o menor preço na zona Norte, a R$ 6,01, enquanto a zona Oeste apresentou R$ 6,28. Já o Diesel comum variou de R$ 5,87 na zona Leste e R$ 6,47 na zona Sul.

O etanol aditivado foi encontrado a R$ 4,22 na zona Norte e chegou a R$ 4,91 na zona Oeste. O etanol comum manteve o menor preço na zona Norte, a R$ 3,69, e atingiu R$ 4 nas zonas Leste, Oeste e Sul.

A gasolina aditivada variou de R$ 5,86 na zona Norte e R$ 6,69 na zona Sul. Já a gasolina comum apresentou a menor preço na zona Norte, a R$ 5,51, e a maior na zona Sul, R$ 6,07.

A análise se baseia em mais de 19 milhões de litros abastecidos na capital paulista no período entre julho e agosto de 2025.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Vereador ameaça dar voz de prisão a influenciador na CPI dos pancadões

Metralhadora de guerra e prêmio em Porsche de R$ 1 mi: veja como PCC pretendia matar promotor

Preço do petróleo cai por risco de excesso de oferta

Eduardo Bolsonaro diz que pode concorrer à Presidência em 2026 em 'campanha virtual' dos EUA

Trump segue trabalhando para organizar reunião entre Putin e Zelensky

NYT: Após julgar Bolsonaro, STF deve decidir se mantém seu 'enorme poder'

Turquia impede entrada de navios israelenses em seus portos e restringe espaço aéreo

Yeremy Pino deixa Villarreal e assina por 5 anos com Crystal Palace

Transporte ferroviário de grãos nos EUA cresce 6% na semana encerrada em 16/8

AGU quer cobrar Bolsonaro e Eduardo por custos de escritório nos EUA contra sanções

Trump segue trabalhando para organizar reunião entre Putin e Zelensky (Casa Branca)