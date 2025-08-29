Empresário é indiciado pela morte de gari em Belo Horizonte

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior foi indiciado pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes em Belo Horizonte, no último dia 11. A conclusão do inquérito foi anunciada hoje pela Polícia Civil de Minas Gerais.

O que aconteceu

Renê responderá por três crimes: homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e meios que impediram a defesa da vítima, ameaça contra a motorista do caminhão de lixo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Juntas, as penas somam cerca de 35 anos de prisão.

Delegada Ana Paula Lamego Balbino, esposa do empresário, foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Segundo os investigadores, ela sabia que Renê utilizava constantemente a arma dela.

Defesa de Renê pede reconstituição do crime. Procurado pelo UOL, o advogado Bruno Silva Rodrigues disse que só irá se manifestar após o MP-MG (Ministério Público de Minas Gerais) analisar o pedido. A reportagem tenta contato com a delegada.

Renê pesquisou pelo celular quais seriam as consequências do crime. Isso contradiz a afirmação dele de que não sabia que havia cometido o crime de homicídio, de acordo com os policiais.

Casal trocou diversas ligações e mensagens de áudio no dia do crime, segundo a Polícia Civil. "Há várias mensagens apagadas no celular, e isso dificultou a conclusão sobre a ciência dela ou não da prática criminosa. Alguns áudios foram recuperados, o que possibilitou saber que ela tinha ciência do porte de arma", explicou o delegado Matheus Moraes.

Empresário tinha fascínio por armamento, diz delegado. "Ele tinha um fascínio pelo poder que o armamento o concedia. Ele se 'embriagava' com o poder das armas e fazia o uso das armas com frequência. Ele julgou que a pressa que ele tinha era mais importante do que o trabalho que os garis realizavam", afirmou o delegado Evandro Radaelli.

Entenda o caso

Laudemir de Souza Fernandes era gari e trabalhava há cerca de sete anos na Localix Serviços Ambientais Imagem: Cedido ao UOL

Renê confessou que matou Laudemir após discussão de trânsito. O gari estava em horário de trabalho quando o empresário passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo.

Empresário discutiu com a motorista do caminhão de lixo, e Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega. O empresário pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. O coletor foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

Renê fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu horas depois do assassinato, no bairro Estoril, área elitizada da capital mineira.

Acusado alegou que pegou a arma da esposa para garantir a própria segurança no caminho até a empresa onde trabalhava, em Betim. No depoimento em que confessou o crime, ele relatou que no dia do ocorrido saiu de casa por volta das 8h05, pegou a pistola calibre .380 da mulher, a delegada Ana Paula Lamego Balbino, sem que ela percebesse.

A Corregedoria da Polícia Civil apura se houve omissão por parte da delegada. Ela está afastada do trabalho por tratamento de saúde.

Empresário afirmou que aquela "foi a primeira vez" que pegou a arma. No depoimento, ele justifica que pegou a pistola "pelo fato de estar indo para local perigoso e que não conhecia muito bem as vias" para chegar até a sede da empresa e que, por ser natural do Rio de Janeiro, se disse receoso de andar desarmado.

À polícia, ele contou que a arma seria usada em caso de proteção pessoal, porque estava muito tenso. Renê disse que não pensou que teria acertado o tiro em Laudemir e afirmou estar arrependido "por ter jogado fora a vida da vítima, dele [mesmo], atrapalhado a vida da esposa, do filho [que ele tem com outra mulher] e da família da vítima".