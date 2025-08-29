Topo

Notícias

Empresa bananeira 'Chiquita' retorna ao Panamá e vai recontratar milhares de trabalhadores demitidos

29/08/2025 11h55

A multinacional de bananas Chiquita Brands retornará ao Panamá e recontratará milhares de trabalhadores demitidos após encerrar suas operações no país há três meses devido a uma greve, anunciou o governo panamenho nesta sexta-feira (29). 

A decisão foi tomada em uma reunião no Brasil entre o presidente panamenho, José Raúl Mulino, e executivos da Chiquita, após várias semanas de negociações entre o governo panamenho e a empresa americana sob controle de empresas brasileiras. 

"Chegamos a um acordo positivo para Bocas del Toro [a província caribenha produtora de banana] e os milhares de trabalhadores que foram demitidos", disse Mulino em um vídeo distribuído pela Presidência panamenha.

