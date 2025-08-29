Instituto Combustível Legal: megaestrutura do PCC depende de apoio político

A megaestrutura de sonegação fiscal articulada pelo PCC no setor de combustíveis depende de apoio político para prosperar, afirmou Emerson Capaz, presidente do ICL (Instituto Combustível Legal), no Poder e Mercado, do Canal UOL.

Capaz cita o projeto de lei do devedor contumaz, parado há anos no Senado, como exemplo da influência política que dificulta o combate ao crime organizado. O projeto, considerado fundamental para coibir empresas reincidentes em sonegação, enfrenta sucessivos adiamentos e resistência política.

Dificilmente esse sistema sobreviveria sem apoio político. Ele sempre precisaria, por exemplo, no caso do projeto de devedor contumaz, que está há oito anos tramitando no Senado. Como é possível um projeto importante como esse não ser aprovado? Cada hora é uma desculpa, cada hora é um movimento.

Isso vem, obviamente, já se estendendo em vários segmentos e com participação na política. Infelizmente, a gente chega à conclusão que isso tem um viés político muito forte.

Pode chegar, acredito, à Câmara de Vereadores, assembleias legislativas, deputados federais, senadores, que uma parte deles pode acabar se aproveitando por conta desse sistema, pela musculatura financeira que ele traz.

Emerson Capaz, presidente do Instituto Combustível Legal

Capaz detalha que o projeto, de autoria da senadora Ana Amélia (PSD-RS) e relatado por Efraim Filho (União-PB), foi retirado da pauta por pressão política, apesar de alertas sobre sua importância para combater a sonegação sistêmica.

Ele chegou à votação no Senado. O projeto era da senadora Ana Amélia, tramitou quatro anos, estava para ser votado. Veio um ministro do governo anterior, senador, e pediu para tirar de pauta. Por que isso acontece? Não é à toa. Nada é à toa no Brasil.

'Operação é só o começo', diz presidente do Instituto Combustível Legal

A operação Carbono Oculto representa um divisor de águas no combate ao crime organizado no setor de combustíveis, segundo Emerson Capaz, presidente do Instituto Combustível Legal. Para ele, a integração inédita entre órgãos de investigação é histórica.

O caso revelou uma rede sofisticada de sonegação fiscal articulada pelo PCC e empresas do setor, com suspeitas de ramificações para outros segmentos estratégicos da economia. A base de dados reunida pode abrir novas frentes de investigação sobre o envolvimento de agentes públicos e mecanismos financeiros usados para blindar o esquema.

Hoje é um dia histórico. Vai marcar a história não só do sistema de distribuição de combustíveis, como de outros setores da economia, porque o crime organizado não está só em combustíveis. Se estende para bebidas, fumo, ouro, construção, fármacos. É um histórico muito preocupante.

Você tem realmente uma distribuição de crime organizado muito forte, que vem há anos ampliando sua força. Com os dados recolhidos, com o tamanho da investigação, é uma primeira grande investigação que se estende pelos Ministérios Públicos de São Paulo e outros estados, Ministério da Justiça, Receita Federal, Polícia Federal, Coaf e outros órgãos trabalhando em conjunto. O que é inédito.

Capaz destaca que o trabalho conjunto entre diferentes órgãos é um marco, apesar de eventuais disputas políticas, e que a operação pode ser apenas a ponta do iceberg de esquemas ainda maiores.

Com fundos de investimento conectados com fundos offshore, que davam uma blindagem através de fintechs para todo esse sistema. O setor vem alertando, o ICL vem alertando há tempos.

'Fintechs substituem doleiros', diz Capaz sobre lavagem de dinheiro do PCC

Emerson Capaz detalhou como a ausência de uma legislação nacional favorece a atuação criminosa do PCC. Para o presidente do Instituto Combustível Legal, a falta de uma lei nacional permite que empresas devedoras atuem livremente em vários estados.

O devedor contumaz é uma legislação especial para determinadas empresas. Com esse regime especial, a Receita Federal fiscaliza permanentemente a empresa, que só pode emitir nota fiscal depois que recolher o tributo. Dificilmente você escapa de uma coisa paralela com a receita.

Em São Paulo, a legislação já existe. Distribuidoras colocadas em regime especial, se não recolhem tributo, a revenda que comprou paga o imposto. Isso fez toda a revenda parar de comprar dessas distribuidoras. Mas a mesma distribuidora pode vender em outros estados, porque não há legislação nacional.

Capaz também explicou o papel das fintechs e do mercado financeiro no esquema de lavagem de dinheiro, ressaltando que nem todo o setor está envolvido, mas que algumas fintechs substituíram o papel dos antigos doleiros.

Não é todo o sistema financeiro. Obviamente que você tem fundos ligados a fintechs conectados com o crime organizado, mas isso será focado nas investigações. Eu brinco e digo que tem algumas fintechs que nasceram para substituir aquele doleiro. Quem é o doleiro? A fintech. Não elas todas, mas algumas fintechs fazem esse papel hoje.

